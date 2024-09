Stars Selma Blair schaut andauernd ‚Eiskalte Engel‘

Selma Blair at Balenciaga Haute Couture show for Paris Fashion Week - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2024, 15:51 Uhr

Die 52-jährige Schauspielerin kann nicht genug von einem ihrer größten Filmhits bekommen.

Selma Blair schaut sich des Öfteren ‚Eiskalte Engel‘ an.

Die 52-jährige Schauspielerin, die seit einigen Jahren an Multipler Sklerose erkrankt ist, machte durch ihre Darstellung in dem Film aus 1999 Schlagzeilen, als sie ihre Kollegin Sarah Michelle Gellar küsste. Bei einem kürzlichen Auftritt bei den ‚The Daily Front Row’s 11th Annual Fashion Media Awards‘ verriet Selma, dass sie ihre Erkrankung leichter ertragen könne, indem sie sich regelmäßig ihre bekanntesten Filme ‚Eiskalte Engel‘ und ‚Natürlich Blond‘ anschaue. Über den Thriller, der dieses Jahr sein 25. Jubiläum feierte, sagte sie im Interview mit ‚People‘: „Es macht mich einfach so glücklich… denn dieser Film ist so gut, so sexy… keine Ahnung, auch die Mode. Also, sie [die Kostümdesignerin Denise Wingate] hat so großartige Arbeit mit den Kostümen geleistet.“

Weiter verriet Selma: „Es war einer der wunderschönsten Filme. Er hält an. Er geht immer noch. Und ich liebe ihn. Und ich liebe alle in diesem Cast. Ich schaue ihn mir andauernd an. Naja, also ich schaue ihn nicht bewusst. Aber er läuft im Hintergrund und ich schalte ihn nicht ab. Niemals.“