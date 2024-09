Stars Selma Blair: Sohn hat endlich ‚Eiskalte Engel‘ gesehen

Selma Blair at Balenciaga Haute Couture show for Paris Fashion Week - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2024, 12:05 Uhr

Die Darstellerin erzählt, dass ihr Sohn den Kultfilm nur dank seiner Freundin angesehen hat.

Selma Blairs Sohn hat sich „nie“ ihre Filme angeschaut, bis er anfing, zu daten.

Die Schauspielerin hat aus der Ehe mit ihrem Ex-Partner Jason Bleick den 14-jährigen Arthur. Im Gespräch mit ‚People‘ plaudert die 52-Jährige aus, dass sich der Teenager nie für ihre Leinwandkarriere interessierte, bevor er eine Freundin hatte.

„Ich habe mit meinem Sohn gesprochen und gefragt: ‚Was hast du am Wochenende mit deiner Freundin gemacht?‘ Er sagte: ‚Wir haben ‚Eiskalte Engel‘ gesehen.‘ Ich konnte ihn noch nie dazu bringen, sich einen Film von mir anzusehen“, gesteht Selma.

In dem Teenager-Drama aus dem Jahr 1999 spielen Sarah Michelle Gellar und Ryan Phillippe intrigantes Stiefgeschwister, die eine Wette aushecken, bei der Ryans Figur Sebastian die Jungfräulichkeit von Annette Hargrove (Reese Witherspoon) gewinnen soll.

Die Darstellerin hat schon früher vergeblich versucht, ihren Sohn dazu zu bringen, sich ihre Filme anzusehen. Doch als er nun anfing, Fragen zu stellen, habe sie sich Sorgen gemacht. „Ich meine, ich habe es versucht, er hat nie zugeschaut. Aber mit einem Mädchen sieht er sich ‚Eiskalte Engel‘ an, und ich dachte: ‚Oh je…‘ Das ist ein sexy Film“, gesteht Selma. „Er sagte: ‚Mama, was war das?‘ Weil meine Figur Cecile tut es. Es war unanständig. Es war unanständig, das will ich damit sagen. Er hat ihn trotzdem genossen.“