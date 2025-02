Stars Shakira gibt zu, dass die Zeit nach der Trennung von Gerard Piqué nicht leicht war

Shakira performs onstage during a halftime show Conmebol 2024 Copa America tournament final - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 09:00 Uhr

Shakira musste nach der Trennung von Gerard Piqué „einige harte Jahre“ durchstehen.

Die 48-jährige Popsängerin trennte sich im Juni 2022 nach insgesamt elf Jahren Beziehung von dem Fußballer, mit dem sie die Kinder Milan (12) und Sasha (10) großzieht. Nach dem Split sei es die Musik gewesen, die Shakira langsam aber sicher wieder Kraft gab. Während eines Auftritts in der US-amerikanischen TV-Show ‚Extra‘ erklärte sie jetzt: „Songs entwickeln sich, sie leben ihr eigenes Leben… sie entwickeln sich im Leben der Menschen. Sie werden für viele eine Art Soundtrack, auch für mich. Ich erinnere mich durch meine eigene Musik an so viele Kapitel in meinem Leben, wo ich damals war, sowohl emotional als auch mental.“

Für Shakira sei die Musik eine Art Therapie gewesen, die ihr dabei geholfen habe, die schwierige Zeit nach dem Beziehungsende zu verkraften. Sie erzählt weiter: „Ich habe gelernt, dass Musik einen therapeutischen Effekt hat. Ich habe einige harte Jahre durchgemacht, auf persönlicher Ebene, mit der Trennung und allem, aber die Musik war wie eine Art Kleber, der mich wieder zusammengehalten hat.“