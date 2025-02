Stars Shakira musste ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Shakira performs onstage during a halftime show Conmebol 2024 Copa America tournament final - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin wurde wegen Problemen im Bauchbereich in eine Klinik eingewiesen.

Shakira musste aufgrund von „Problemen im Bauchbereich“ ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die 48-jährige Sängerin, die sich aktuell auf ihrer ‚Las Mujeres Ya No Lloran‘-Welttournee befindet, hat ihre Fans in einem Statement auf der Plattform X, ehemals Twitter, über ihren Gesundheitszustand unterrichtet. Am Sonntag (16. Februar) teilte Shakira ebenso mit, dass sie ihren geplanten Auftritt in Peru aufgrund der Vorkommnisse vorerst verschieben müsse. In ihrem Tweet schreibt sie: „Es tut mir so leid euch mitteilen zu müssen, dass ich vergangene Nacht aufgrund von Problemen im Bauchbereich in die Notaufnahme eingeliefert werden musste und mich aktuell im Krankenhaus befinde. Die Ärzte, die mich aktuell behandeln, haben mir mitgeteilt, dass mein Zustand nicht gut genug ist, als dass ich heute Abend auftreten könnte.“

Eigentlich hätte Shakira am Montag (17. Februar) im Rahmen des Südamerika-Teils ihrer Tournee ein Konzert in Lima geben sollen. Ob die Musikerin pünktlich zu den Konzerten in ihrem Heimatland Kolumbien Ende des Monats wieder fit sein wird, ist abzuwarten. Insgesamt soll Shakira dort fünf Auftritte absolvieren, davon drei in ihrer Heimatstadt Barranquilla.