Stars Shakira: Sorgen über Met Gala-Fauxpas gegenüber Rihanna

Shakira at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 16:00 Uhr

Shakira machte sich Sorgen darüber, dass sie die Neuigkeiten über Rihannas dritte Schwangerschaft auf der Met Gala versehentlich zu früh verraten haben könnte.

Die ‚Hips Don’t Lie‘-Sängerin war am Montagabend (5. Mai) bei der Met Gala und befürchtete, die großen Neuigkeiten der Musikerin zu früh ausgeplaudert zu haben.

Shakira wurde bei dem Event danach gefragt, wen sie bei der glamourösen Fashion-Veranstaltung unbedingt sehen möchte und nannte dabei Rihanna. Die Künstlerin verriet in einem Gespräch mit NBC News: „Ich will Rihanna sehen! Ich will sie unbedingt sehen. Und ich habe es gerade auch gehört: Sie ist schwanger!“ Daraufhin nahm die Hitmacherin schnell ihre Hände vors Gesicht und fügte hinzu: „Oder sollte ich das nicht sagen?“ Die Musikerin lachte verlegen und zum Glück für die 48-jährige Popsängerin bestätigten Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky, die bereits die Söhne Riot Rose (21 Monate) und RZA (der nächste Woche drei Jahre alt wird) haben, die schönen Babynews bei der Gala. Rihanna präsentierte ihren neuen Babybauch auf dem modischen Event, nachdem sie in einem Porträt des Fotografen Miles Diggs enthüllt hatte, dass sie aktuell ihr drittes Kind erwartet.