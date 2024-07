Stars Shannen Doherty: Freunde dachten sie hätte “mehr Zeit”

Shannen Doherty at the 9th Annual American Humane Hero Dog Awards Oct 2019 Bev Hills - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2024, 10:00 Uhr

Die Freunde von Shannen Doherty dachten, dass sie vor ihrem Krebstod noch „mehr Zeit“ hätte.

Die ‘Beverly Hills, 90210’-Darstellerin starb am 13. Juli mit nur 53 Jahren, nachdem sie ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Ihre Freunde ließ sie am Boden zerstört zurück. Ihre ehemalige ‘Charmed – Zauberhafte Hexen’-Co-Darstellerin Holly Marie Combs (50) hat jetzt erzählt, wie sie in den Wochen vor Shannens Tod gemeinsam mit ihren Schauspielkollegen Brian Krause und Drew Fuller aus der erfolgreichen übernatürlichen Fernsehserie an dem neuen Podcast ‘The House of Halliwell’ gearbeitet haben.

Holly sagte während einer speziellen Tribut-Ausgabe des Podcasts zu Ehren von Shannen: „Das ist einer der traurigsten Teile für mich, denn sie hat sich wirklich auf (diesen neuen Podcast) gefreut. Und sie hat sich wirklich darauf gefreut, die Episoden mit Rose (McGowan) zu sehen. Und eines der letzten Male, als ich bei ihr war, haben wir uns die ersten beiden Folgen zusammen angeschaut, als wären wir wieder wie verrückte Teenager. Und wir saßen in ihrem Büro und haben uns die Folgen zusammen angesehen, bevor wir das hier aufgenommen haben. […] Ich glaube, sie hat in der Zeit, die sie hatte, so viel getan, wie sie konnte. Aber wir dachten, wir hätten mehr Zeit gehabt. Und das ist das wirklich Traurige daran: Wir hatten große, große Pläne für dieses Jahr.“

Holly betonte weiter, dass sie dachte, Shannen sei in ihren letzten Tagen glücklich gewesen. Sie fügte hinzu: „Ich möchte, dass jeder weiß, dass sie super glücklich war.