Stars Shannen Dohertys ‚Charmed‘-Ausstieg von Co-Stars scharf kritisiert

Shannen Doherty at the 9th Annual American Humane Hero Dog Awards Oct 2019 Bev Hills - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 15:14 Uhr

Shannen Dohertys ehemalige ‚Charmed‘-Co-Stars haben die letzte Episode der verstorbenen Schauspielerin als „die schlechteste“ der Serie bezeichnet.

Die Schauspielerin – die im Juli 2024 an Krebs starb – führte beim Finale der dritten Staffel Regie. In ‚All Hell Breaks Loose‘ endete die Handlung damit, dass ihre Figur Prue und Schwester Piper (Holly Marie Combs) dem Tod auf der Schippe stehen, während Schwerster Phoebe (Alyssa Milano) in der Unterwelt gefangen ist.

Shannen wurde dann vor Beginn der vierten Staffel aus der Serie gestrichen und die Handlung wurde so gedreht, dass sie zum Ende der vorherigen Staffel gestorben sei. Holly und Brian Krause, der in der Serie den Leo spielte, kritisierten kürzlich in ihrem Rewatch-Podcast ‚The House of Halliwell‘ die „kranke und verdrehte“ Art und Weise, wie ihre Freundin damals die Serie verlassen musste. Holly wurde emotional und sagte: „Es hätte so viele verschiedene Wege gegeben, wie man es hätte handhaben können. Und die Tatsache ist, dass es so beschissen gehandhabt wurde. Es war ein massiver Schlag ins Gesicht, sie Regie führen zu lassen und sie auf diesem Höhepunkt aussteigen zu lassen. Das ist einfach so krank und verdreht.“

Holly erklärte, sie würden keine Namen nennen, weil viele Angst hätten, darüber zu sprechen. Sie behauptete jedoch, dass damals niemand wusste, dass Shannens Job in Gefahr war, bis ihre Kollegin während der Drehpause einen Anruf erhielt, in dem ihr die Nachricht überbracht wurde. Brian fügte hinzu: „Niemand will seine Wahrheit aussprechen, weil er befürchtet, vom Fandom, von der Sache oder von seinen ehemaligen Kollegen gehasst zu werden.“ Er betonte außerdem, dass ‚Charmed‘ vor und nach Shannens Ausstieg wie zwei verschiedene Serien gewirkt habe, während Holly ‚All Hell Breaks Loose‘ wegen der Umstände die Note null gab. Sie sagte: „Ich finde, es ist die schlechteste Episode überhaupt.“