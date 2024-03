Stars Sharon Osbourne: Pikante Storys über Simon Cowell

Bang Showbiz | 06.03.2024, 10:00 Uhr

Die Moderatorin hat einige Geschichten über ihren ehemaligen 'X Factor'-Kollegen auf Lager.

Sharon Osbourne will bei ‚Celebrity Big Brother’ über Simon Cowell auspacken.

Die TV-Moderatorin saß zusammen mit Musikmanager Louis Walsh jahrelang neben dem britischen Musikmogul in der Jury von ‚X Factor‘. Nun nehmen sowohl Sharon als auch Louis an der britischen Version von ‚Promi Big Brother‘ teil. Das könnte für Simon Cowell sehr unangenehm werden.

„Es wird eine Menge Geschichten geben – er wird mehr Botox brauchen, wenn wir mit ihm fertig sind“, kündigt die 71-Jährige gegenüber ‚The Sun‘ an. „Es gibt einfach so viele Dinge, Gespräche, dass einem etwas anderes in den Sinn kommt und man denkt: ‚Oh Gott, das habe ich vergessen‘, oder: ‚Was ist mit dem einen Mal, als…'“ Angeblich bekommt die Frau von Ozzy Osbourne 500.000 Pfund für ihre Teilnahme an der Reality-Show – das sind umgerechnet rund 585.000 Euro.

In Kontakt stehe sie mit ihrem ehemaligen Kollegen nicht mehr. „Er ruft weder Louis noch mich an. Er ist sehr, wie sagt man? Schnöselig. Simon ist einfach so“, lästert Sharon.