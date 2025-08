Stars Sharon Stone glaubt nicht, dass ihr ‚Basic Instinct‘-Rolle ‚Respekt‘ eingebracht hat

Sharon Stone as Catherine Tramell 2 in Basic Instinct 2: Risk Addiction - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Rolle in dem Thriller zurück.

Sharon Stone denkt nicht, dass sie wegen der berüchtigten ‚Basic Instinct‘-Szene jemals „Respekt“ erhalten hat.

Die 67-jährige Schauspielerin ist in einer berühmten Szene des Thrillers von 1992 zu sehen, wie sie als ihre Figur Catherine Tramell während eines Verhörs die Beine überschlägt und dabei ihre Intimzone entblößt, während Michael Douglas‘ Filmcharakter und andere Cops zusehen.

Obwohl die Szene sie „zu einer Ikone gemacht“ hat, habe die Hollywood-Darstellerin ambivalente Gefühle, wie sie im Gespräch mit ‚Business Insider‘ erklärte: „Sie hat mich zur Ikone gemacht, aber mir keinen Respekt eingebracht. Aber würde ich es noch einmal tun? Wir bekommen im Leben nicht immer die Wahl. Ich nehme an solchen Fantasiewelten nicht mehr auf diese Weise teil.“

In ihrer Autobiografie ‚The Beauty of Living Twice‘ (2021) behauptete Sharon, sie sei mit einem Trick dazu gebracht worden, ihre Unterwäsche für die Szene auszuziehen. Sie habe die Szene dann zum ersten Mal bei einer Vorführung des Films gesehen. Heute könne die Blondine jedoch nachvollziehen, warum Regisseur Paul Verhoeven Angst hatte, ihr die Aufnahme zu zeigen. „Ich glaube wirklich, dass damals niemand so recht wusste, was für ein Bild da entstanden war. Und als Paul es hatte, wollte er es nicht verlieren, und er hatte Angst, es mir zu zeigen. Und das kann ich nachvollziehen“, erklärte sie.

Trotz ihrer anfänglichen Wut habe sie sich letztlich bewusst dafür entschieden, die Szene im Film zu belassen. „Nachdem ich mich beruhigt hatte, habe ich nicht verlangt, dass er sie entfernt, obwohl ich das rechtlich hätte tun können. Ich hatte also die Möglichkeit, es anders zu entscheiden, und habe es nicht getan, weil ich – aus Sicht der Regie, nicht als das Mädchen im Film – erkannt habe, dass diese Szene den Film besser gemacht hat“, ergänzte Sharon.