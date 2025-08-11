Stars Sharon Stone: Sie wollte den Tod ihrer Mutter privat verarbeiten

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 11:00 Uhr

Die Darstellerin verriet, dass sie den Tod ihrer Mutter monatelang geheimgehalten habe, da sie ihre Gefühle privat verarbeiten wollte.

Sharon Stone hielt den Tod ihrer Mutter monatelang geheim, da sie ihre Gefühle privat verarbeiten wollte.

Die ‚Basic Instinct‘-Schauspielerin hatte die traurige Nachricht im Juli öffentlich gemacht, vier Monate, nachdem ihre Mutter Dorothy im März im Alter von 91 Jahren verstorben war.

Und Sharon verkündete jetzt, dass sie Zeit zum Trauern gebraucht habe, bevor sie der Welt von der Familientragödie erzählte. Die Darstellerin sagt in einem Interview mit der ‚Guardian‘-Zeitung: „Mama Dot ist eigentlich schon vor ein paar Monaten gestorben, aber ich war erst jetzt bereit dazu, es der Öffentlichkeit zu erzählen, weil ich immer zuerst wütend bin, wenn Menschen sterben … [Es war] ein bisschen Wut und ein bisschen so: ‚Ich habe dich verd**** noch mal sowieso nicht gebraucht‘, weißt du!“

Sharon erklärte, dass ihre Mutter „schreckliche Dinge“ zu ihr gesagt habe. Der Star fügte hinzu: „Mama war nicht gerade ein fröhliches Gemüt. Sie war urkomisch, aber sie hat schreckliche Dinge zu mir gesagt. Dot fluchte wie ein portugiesischer Hafenarbeiter.“ Sharon erzählte zudem, dass die vergangenen Tage im Leben ihrer Mutter hart gewesen seien, da sie mit einem „Delirium“ gekämpft habe. Sie sagte: „[Mama] sagte in den letzten fünf Tagen wahrscheinlich 40-mal zu mir: ‚Ich trete dir in die F****‘. Aber das war ihr Delirium.“