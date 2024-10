Stars Shawn Mendes: Camila Cabello gehört zu „seinen engsten besten Freundinnen“

Shawn Mendes - Rock In Rio 2024 - Day 7 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2024, 16:00 Uhr

Shawn Mendes verriet, dass er seine Ex-Partnerin Camila Cabello als „eine seiner engsten besten Freundinnen“ betrachtet.

Der ,Stitches‘-Sänger war bis November 2021 zwei Jahre lang mit der ehemaligen Fifth Harmony-Sängerin zusammen und ist frustriert über die Spekulationen, dass sie „auf seltsame Weise gegeneinander“ seien, da Cabello für ihn weiterhin jemand sei, dem er sich anvertrauen kann.

Mendes erzählte in einem Gespräch gegenüber der ,New York Times‘-Zeitung: „Ich bin nervös, wenn ich nur darüber rede, was die Leute sagen würden. Aber ehrlich gesagt, wenn etwas in meiner Familie passieren würde und wenn mir etwas passieren würde, dann wäre sie wahrscheinlich bis heute die erste Person, die ich anrufe. Unsere Beziehung lehrt mich im großen Stil, was Liebe bedeutet.“ Im Jahr 2022 hatte Shawn wegen psychischer Probleme seine zweijährige internationale Tournee mit über 80 Terminen abgesagt, da er „schwer depressiv“ gewesen sei und sich nicht mehr wie er selbst fühlte. Der Musiker fügte hinzu: „Die Shows, die ich durchstehen und in denen ich Schönheit finden konnte. Aber als ich von der Bühne ging, habe ich mich selbst nicht mehr wiedererkannt. Ich war wie ein Schatten meiner selbst – es war so, als würde man mit einer Wand reden.“