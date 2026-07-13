Stars Shia LaBeouf behauptet, Sigourney Weaver habe seinem Vater ‚eine Ohrfeige gegeben‘

Shia LaBeouf BFI - Photoshot March 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 10:36 Uhr

Shia LaBeouf behauptet, Sigourney Weaver habe seinem Vater 'eine Ohrfeige gegeben', nachdem dieser sie angeflirtet habe.

Sigourney Weaver habe Shia LaBeoufs Vater „eine Ohrfeige gegeben“, nachdem dieser sie angeflirtet habe – das behauptet der umstrittene Schauspieler.

Shia trat am Samstag (11. Juli) auf der Fanboy Expo in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee auf. Als er nach seinen Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu ‚3 Engel für Charlie – Volle Power‘ gefragt wurde, begann er darüber zu sprechen, wie sich sein Vater am Filmset verhalten habe. Er behauptete außerdem, dass sein Vater Jeffrey LaBeouf sich auch am Set des Films ‚Holes‘ (2003), in dem Shia gemeinsam mit Sigourney Weaver spielte, unangemessen verhalten habe. Die Schauspielerin habe daraufhin körperlich reagiert. Shia sagte: „Mein Dad wurde von so vielen Filmsets geworfen. Einmal hat er Sigourney Weaver angegraben. Sie hat ihm am Set von ‚Holes‘ eine Ohrfeige verpasst.“ Anschließend behauptete er, sein Vater, der damals „gerade erst aus dem Gefängnis gekommen“ sei, habe sich auch am Set von ‚3 Engel für Charlie – Volle Power‘ unangemessen verhalten. Er sagte weiter: „Mein Dad war frisch aus dem Knast. Dann waren wir an diesem Filmset, überall liefen diese hübschen Frauen herum. Keine gute Kombination. Mein Dad hat die ganze Zeit alle drei Frauen angeflirtet.“

Lucy Liu, die neben Drew Barrymore und Cameron Diaz eine der drei Titelheldinnen spielte, habe Shias Vater besonders wenig ausstehen können. Shia erklärte: „Lucy Liu konnte meinen Dad überhaupt nicht leiden. Gar nicht. Aber er war nun mal mein Vater und blieb deshalb dort. Wir hingen ständig zusammen herum, und Lucy Liu machte immer große Umwege um meinen Wohnwagen.“ Er ergänzte: „Lucy wollte nie in seiner Nähe sein, weil mein Dad ihr ständig hinterherpfiff.“

Jeffrey LaBeouf hatte mehrfach Probleme mit dem Gesetz. Laut ‚The Sun‘ wurde er 1981 wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt und verbüßte bis 1983 eine Haftstrafe. Er wird mit den Worten zitiert, er sei wegen „versuchter Vergewaltigung“ verurteilt worden und habe sich gemäß ‚Megan’s Law‘ als Sexualstraftäter registrieren müssen. Im Gespräch mit Journalist Aaron Gell sagte Jeffrey: „Ich bin wegen versuchter Vergewaltigung ins Gefängnis gekommen. Das war 1980. Was ich damals getan habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich war komplett bewusstlos vor Alkohol.“

Shia hatte zeitlebens ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Dieses verarbeitete er 2019 in seinem halbautobiografischen Film ‚Honey Boy‘. Später erklärte er jedoch, die Darstellung seines Vaters als gewalttätig sei „verdammter Unsinn“ gewesen. Das Magazin ‚People‘ berichtete zudem, dass Vertreter der von Shia erwähnten Schauspielerinnen sowie Shia selbst bislang nicht auf Anfragen zur Stellungnahme reagiert hätten.