Das nächste "Bauch Beine Po"? Shirin David legt nach: Neue Single „Rich Girl, It Girl“ ist draußen

SpotOn News | 25.10.2024, 14:38 Uhr

Shirin David hat mit "Bauch Beine Po" den Sommerhit des Jahres geliefert. Ihr neuer Song "Rich Girl, It Girl" will an diesen Erfolg offenbar anschließen - nur diesmal mit Espresso Martini statt Iced Matcha Latte.

Shirin David (29) legt nach: Nachdem die Musikerin und Influencerin den Sommer mit ihrem Song "Bauch, Beine, Po" geprägt hat, geht es nun im selben Ton und Takt weiter. Am heutigen Freitag (25.10.) erscheint die neue Single "Rich Girl, It Girl" inklusive Video, die sie in Zusammenarbeit mit dem Rapper und Sänger Sampagne (23) aufgenommen hat.

Auch diesmal richtet sich der Text an It-Girls mit großem Selbstbewusstsein und vollem Terminkalender. Wie üblich nimmt David trotz der Diskussionen um ihren kontroversen letzten Hit kein Blatt vor den Mund. Wurde in "Bauch, Beine, Po" noch der vermeintlich perfekte Bikini-Body gefeiert, soll es diesmal um "weibliche Powerhouses und alle, auf dem Weg nach oben" gehen, wie die Pressemitteilung erklärt.

Eine feministische Hymne sollte man allerdings nicht erwarten. In Davids Song bedeutet Empowerment, sich selbst abzufeiern, über andere zu lästern und dem Kapitalismus in jeder Stimmungslage zu frönen. Textauszug: "Morgens um zehn Uhr ein bisschen bockig/ Make-up sitzt und der Walk ist fotzig /Ich hab' nun einen Job im Office/Mein Job ist zu sagen, was dein Job ist."

Parallelen zu "Bauch Beine Po"

Damit will David den Erfolg ihres Sommerhits offenbar in den Herbst tragen – der neue Song weist jedenfalls viele Parallelen zu "Bauch Beine Po" auf. Neben dem Ohrwurmpotenzial und einem nicht besonders reflektierten Text gibt David auch diesmal wieder die neuesten Lifestyle-Empfehlungen, die sich prima für den Instagram-Feed eignen. Statt "Iced Matcha Latta" gibt es nun "Espresso Martini", statt zu spät zum Pilates geht es diesmal "todesstoned" zum "Hydrafacial".

Wann nach "Supersize" und "Bitches Brauchen Rap" das dritte Album von Shirin David erscheint, ist noch nicht bekannt.