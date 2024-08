"Bauch Beine Po" Shirin David stellt einen neuen Charts-Rekord auf

Die Rapperin Shirin David feiert einen neuen Charts-Erfolg und stellt einen Rekord ein. (tj/spot)

SpotOn News | 02.08.2024, 19:26 Uhr

Shirin David feiert mit "Bauch Beine Po" ihren mittlerweile siebten Nummer-eins-Hit in den Offiziellen Deutschen Single-Charts - und bricht damit einen Rekord, an den nicht einmal Stars wie Madonna heranreichen können.

Shirin David (29) kann sich über einen weiteren Charts-Erfolg freuen. Der Rapperin ist mit ihrer neuen Single "Bauch Beine Po" nun bereits zum siebten Mal der Sprung auf Platz eins der von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Single-Charts gelungen.

"Bauch Beine Po" bricht Chart-Rekord

Die Sängerin bricht laut einer Mitteilung damit den bisherigen Rekord für die meisten Nummer-eins-Hits einer weiblichen Solo-Künstlerin in Deutschland. Dies hätten demnach noch nicht einmal weltberühmte Kolleginnen wie Lady Gaga (38), Rihanna (36) oder Madonna (65) geschafft.

Auch in den Rest der Top Five der Singles kommt Bewegung. Ayliva und Apache 207 rutschen mit ihrem Song "Wunder" auf Platz zwei ab, danach folgt der britische Sänger und Produzent Artemas mit "I Like The Way You Kiss Me" auf Rang drei. Cyril steigt von der Sechs auf Platz vier mit "Stumblin' In". "Move" von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso und Malachiii klettert auf die Fünf.

In den Album-Charts mischt die Saarbrücker Metal-Band Powerwolf mit ihrem Werk "Wake Up The Wicked" die aktuelle Hitparade auf und verdrängt die britischen Kultrocker Deep Purple mit "=1" auf die Vier. Auf dem zweiten Platz folgt Rapper Edo Saiya mit seinem Album "Lieder vom Leben". Platz drei geht an eine Wiederveröffentlichung des legendären Police-Albums "Synchronicity". Taylor Swifts "The Tortured Poets Department" fällt derweil von der Drei auf die Fünf.