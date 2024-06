Film Shirley MacLaine und Stephen Dorff: Gemeinsam in ‚People Not Places’

Shirley MacLaine - October 2023 - Avalon - Industry Dance Awards and Cancer Benefit Show BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 10:00 Uhr

Shirley MacLaine und Stephen Dorff werden die Hauptrollen in ‚People Not Places’ übernehmen.

Die beiden wurden für den Indie-Film von Regisseur Brad Furman verpflichtet, dessen Produktion in New Jersey begonnen hat. Der Film erzählt die Geschichte einer älteren Witwe aus Atlantic City (MacLaine), die einen obdachlosen Mann (Dorff) trifft, der in Autos schläft. Die beiden verbindet ihre gemeinsame Einsamkeit, während sie sich sowohl mit seiner bewegten Vergangenheit als auch mit ihrer kurzen Zukunft auseinandersetzen.

Ellen Brown Furman hat das Drehbuch geschrieben, während ihr Sohn und Jess Fuerst den Film für ihre Firma Road Less Traveled Productions produzieren. Brad Furman sagte gegenüber ‘Deadline’: „Dies ist die Chance meines Lebens, denn ich habe sowohl mit Shirley als auch mit Stephen seit Jahren an diesem Film gearbeitet. Ich hatte das Privileg, mit unglaublichen Schauspielern zusammenzuarbeiten, und keiner hat sich seinem Handwerk und seinen Rollen mehr verschrieben als diese beiden.” Der Regisseur fügte hinzu: „Dies ist eine persönliche, intime Geschichte, geschrieben von meiner Mutter. Es ist eine Ode an die Mütter, und es ist unglaublich, dass ich diese Reise mit meiner Familie an meiner Seite machen kann.“