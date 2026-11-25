Stars Sia will Scheidung beschleunigen: Sängerin möchte mit diesem Kapitel abschließen

Sia - singer - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 11:00 Uhr

Sia will ihre Scheidung beschleunigen: Die Sängerin möchte mit diesem Kapitel abschließen.

Sia möchte einen Schlussstrich unter ihre Ehe mit Dan Bernad ziehen.

Obwohl zwischen den ehemaligen Partnern noch immer finanzielle Streitigkeiten vor Gericht verhandelt werden, hat die Sängerin nun beantragt, ihren Familienstand vorzeitig rechtlich für beendet zu erklären. Nach dem langwierigen Scheidungsstreit sehnt sie sich offenbar nach einem Neuanfang. Auf der Plattform X machte die 50-Jährige deutlich, dass sie die Angelegenheit hinter sich lassen möchte. „Ich freue mich darauf, dieses Kapitel abzuschließen. Ich glaube daran, dass jeder Verantwortung übernehmen muss, und vertraue auf das Rechtssystem. Mein Fokus liegt weiterhin darauf, eine liebevolle Mutter zu sein und ein friedliches, erfülltes und kreatives Leben zu führen“, schrieb sie.

Wie das US-Magazin ‚People‘ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, reichte Sia ihren Antrag am Montag (23. November) bei einem Gericht in Los Angeles ein. Demnach soll die Ehe rechtlich bereits jetzt für beendet erklärt werden, während die noch offenen finanziellen Fragen unabhängig davon weiter geklärt werden.

Sia und Dan Bernad hatten im Dezember 2022 geheiratet. Im März 2025 trennten sich die beiden, kurz darauf reichte die Musikerin die Scheidung ein. Besonders schwierig gestaltete sich zunächst der Streit um das gemeinsame Kind Somersault Wonder. Bernad hatte das alleinige Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt und dabei Vorwürfe hinsichtlich Sias Erziehungsstil und ihres Umgangs mit Suchtmitteln erhoben. Die Sängerin wies diese Anschuldigungen zurück und verwies vor Gericht auf ihre Bemühungen um ein stabiles Leben sowie ihre Unterstützung bei der Genesung.

Einen Antrag auf eine sofortige Übertragung des alleinigen Sorgerechts lehnte der Richter ab. Inzwischen haben sich die Eltern auf eine Betreuungsregelung verständigt: Sia bleibt die hauptsächliche Bezugsperson und übernimmt den überwiegenden Teil der Betreuung. Bernad erhält Besuchsrechte. Auch Absprachen zu Feiertagen und weiteren Fragen der gemeinsamen Elternschaft wurden getroffen. Ein finanzieller Punkt sorgt allerdings weiterhin für Gesprächsstoff: Sia zahlt ihrem Ex-Mann monatlich 42.500 US-Dollar (umgerechnet rund 36.800 Euro) Unterhalt für den gemeinsamen Sohn.

Darüber hinaus sind weitere Vermögensfragen ungeklärt. Dabei geht es unter anderem um Einnahmen aus Sias Musikkatalog, Kryptowährungen und persönlichen Besitz. Nach Angaben der Sängerin haben beide Seiten bereits versucht, die Differenzen durch Vergleichsgespräche und eine Mediation beizulegen. Eine vollständige Einigung sei bislang jedoch nicht gelungen. Für Sia ist das offenbar kein Grund, auch die formelle Auflösung der Ehe weiter aufzuschieben. Die noch offenen finanziellen Auseinandersetzungen sollten ihrer Ansicht nach nicht verhindern, dass beide ihr Leben getrennt voneinander fortsetzen können. Über ihren Antrag soll am 12. Januar 2027 vor Gericht entschieden werden.