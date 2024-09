Mehrere Verletzungen Sie muss sich operieren lassen: Paula Abdul sagt ihre Tour ab

Paula Abdul muss ihre geplante Tour absagen. (ncz/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 21:40 Uhr

Paula Abdul muss ihre anstehende Tour aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen. Die Entertainerin muss sich einem medizinischen Eingriff unterziehen. Das hat sie in einem emotionalen Statement öffentlich gemacht.

US-Entertainerin Paula Abdul (62) hat bittere Nachrichten für ihre Fans: Sie muss ihre aktuelle Tour absagen. Grund sei ihre Gesundheit, wie die "Opposites Attract"-Sängerin in einem Statement auf Instagram bekanntmacht. "Es ist mit einem unglaublich schweren Herz, dass ich ein Update zu einigen Verletzungen, die ich mir kürzlich zugezogen habe, teilen muss", schreibt Abdul. "Um weitermachen zu können, habe ich gezielte Spritzen erhalten, die mir vorübergehende Entlastung ermöglichen, aber die Anforderungen einer ganzen Tour sind eine andere Geschichte."

Um welche Verletzungen es sich handelt, offenbart die Sängerin nicht. Sie müsse sich allerdings einer Operation unterziehen: "Nach mehreren Beratungen mit meinen Ärzten und der Erkundung aller verfügbaren Optionen wurde mir mitgeteilt, dass eine meiner Verletzungen einen Eingriff mit sechs bis acht Wochen Genesungszeit erfordert." Die Termine ihrer "Straight Up! To Canada"-Tour sowie Termine in den US-Bundesstaaten Alaska und North Dakota könnten daher nicht stattfinden.

"Es bricht mir wirklich das Herz"

An ihre "großartigen" Fans gerichtet, schreibt Abdul: "Ihr bedeutet mir die Welt und es bricht mir wirklich das Herz. Ich habe mich auf die Energie, die Liebe und die Verbindung gefreut, die wir immer teilen, wenn wir zusammen sind. Ich verspreche, dass ich bald zurückkommen werde, stärker und besser, mir das Herz aus dem Leib tanzen und für euch alle auftreten werde, um euch die Show zu geben, die ihr verdient habt."

Paula Abdul sollte zwischen dem 25. September und 26. Oktober im Rahmen ihrer Tour insgesamt 21 Shows in Kanada performen, am 21. September zudem in Anchorage in Alaska und am 12. Oktober in Fargo in North Dakota. Bereits Ende Juli musste die 62-Jährige ein Konzert in Charleston, South Carolina, absagen, nachdem sie an einer Grippe erkrankt war.

Abdul wurde in den 1980er Jahren zunächst als Choreografin für Musikvideos der Jackson Five und Janet Jackson bekannt, bevor sie 1987 ihren ersten eigenen Plattenvertrag unterschrieb und zwischen 1988 und 1995 drei Studioalben veröffentlichte. Besonders erfolgreich waren Abduls Singles "Straight Up", "Cold Hearted", "Forever Your Girl" und "Opposites Attract". Anschließend war sie in verschiedenen Tanz- und Talentshows im US-Fernsehen zu sehen, etwa als Jurorin bei "American Idol". Seit 2016 geht die Entertainerin wieder vermehrt auf Tour.