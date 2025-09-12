Stars Sigourney Weaver: Bei ‚Alien: Earth‘ muss ihr jemand die Hand halten

Sigourney Weaver - February 2020 - Famous - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin braucht jemanden an ihrer Seite, um sich die neue Serie des Franchises anzusehen.

Sigourney Weaver hat zu große Angst, um sich ‚Alien: Earth‘ allein anzuschauen.

Die 75-jährige Schauspielerin startete den ‚Alien‘-Franchise 1979 in der Rolle der Ellen Ripley und trat in drei weiteren Blockbustern der Filmreihe auf, ist jedoch nicht an der neuen Spin-off-TV-Serie beteiligt. Jetzt gab sie zu, dass sie zu verängstigt sei, die Disney-Plus-Serie ohne ihren Ehemann Jim Simpson an ihrer Seite zu sehen. Sigourney sagte gegenüber ‚Collider‘: „Ich schaue es wie eine normale Person. Ich muss mir mit meinem Mann ein Date ausmachen, weil ich es nicht allein sehen will, falls eines dieser Wesen aus dem Bildschirm herauskommt. Also müssen wir es gemeinsam einrichten. Deshalb hänge ich hinterher, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist faszinierend.“

Die Serie – entwickelt von Noah Hawley – spielt im Jahr 2120, also zwei Jahre vor den Ereignissen aus Sigourneys erstem Film, und die Schauspielerin gibt zu, dass sie bisher ziemlich beeindruckt von der Neuauflage ist. Sie fügte hinzu: „Ich bewundere Noahs Arbeit – ‚Fargo‘ – und ich war neugierig, was er mit dieser Welt machen würde. Und was ich daran bewundere, ist: Es dreht sich nicht nur um Aliens. Es geht darum, in welcher Welt wir in 100 Jahren leben werden. Ich finde, der Umfang ist so viel größer als bei einem typischen ‚Alien‘-Projekt. Es geht viel mehr um unsere Welt, was mit ihr passieren wird, was wichtig sein wird, die Rolle der Gier. Es hat einige der Themen, die schon immer Teil der ‚Alien‘-Reihe waren, enorm erweitert und ich finde, es ist großartig besetzt und großartig gemacht. Ich kann kaum glauben, dass es Fernsehen ist, ehrlich gesagt.“

Sigourney hatte zuvor behauptet, die Idee, die im Weltraum angesiedelte Geschichte auf die Erde zu verlegen, wäre „langweilig“, nachdem sie Gespräche mit den Studiobossen darüber geführt hatte, wie die ‚Alien‘-Reihe am besten fortgesetzt werden könne – bevor Sir Ridley Scott die Prequels ‚Prometheus‘ (2012) und ‚Alien: Covenant‘ (2017) veröffentlichte. Sie sagte der Zeitung ‚The Independent‘: „Fox und ich waren uneinig darüber, wie die Reihe fortgesetzt werden sollte. Aber ich bin froh, dass es Ridley ist, der es macht, und ich werde genauso neugierig sein wie alle anderen, oder vielleicht noch neugieriger, es zu sehen. Ich denke, er hat meinen Vorschlag aufgegriffen. Fox wollte zur Erde gehen und ich sagte: ‚Das ist so langweilig. Wer will Aliens auf der Erde sehen?‘ Ich sagte: ‚Geht zurück auf den Planeten.'“