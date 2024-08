Film Sigourney Weaver über ihr mögliches Comeback in ‚Alien‘

Sigourney Weaver - Golden Lion For Lifetime Achievement - Venice International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 16:00 Uhr

Sigourney Weaver verriet, dass sie eine Rückkehr als Ellen Ripley in ‚Alien‘ nicht ausschließt.

Die 74-jährige Schauspielerin spielte die Heldin in der Science-Fiction-Serie vom Original von 1979 bis zum vierten Teil ‚Alien: Die Wiedergeburt‘ von 1997 und erklärte, dass sie ein Comeback nicht für unmöglich halte.

Der Star verriet in einem Interview gegenüber ‚Deadline‘: „Ich habe das Gefühl, dass sie nie weit weg von mir ist, aber andererseits habe ich mir noch kein Drehbuch durchgelesen, in dem stand: ‚Das musst du machen.‘ Für mich ist sie also in dieser anderen Dimension, vorerst sicher vor dem Alien. Ich denke nicht wirklich darüber nach, aber wissen Sie, es ist nicht völlig unmöglich, und sicherlich lassen sich viele gute Regisseure von dem Material inspirieren.“ Die Darstellerin fügte hinzu, dass sie aktuell „mit anderen Dingen beschäftigt“ sei, die sie davon abhalten, ernsthaft darüber nachzudenken, Ripley erneut zu spielen, wie etwa ihre bisher noch nicht bekannte Rolle im kommenden ‚Star Wars‘-Film ‚The Mandalorian and Grogu‘. „Wie sehr braucht oder will das Publikum wirklich einen weiteren Ripley-Film sehen? Ich sitze nicht wirklich herum und denke darüber nach, aber wenn es dazu käme, dann würde ich es in Betracht ziehen. Es ist schon ein paar Mal zur Sprache gekommen, aber ich bin auch mit anderen Dingen beschäftigt. Ripley hat sich ihre Ruhe verdient.“