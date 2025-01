"Die Grippe hat sie flachgelegt" „Silvester-Schlagerbooom“: Sängerin Nicole sagt kurzfristig ab

Florian Silbereisen musste seinen "Silvester-Schlagerbooom" ohne die Sängerin Nicole feiern. (dam/spot)

SpotOn News | 01.01.2025, 11:15 Uhr

In der Sendung "Silvester-Schlagerbooom 2025 live - Die Wunderlichtershow!" feierte Florian Silbereisen den Jahreswechsel. Neben Künstlern wie Andrea Berg und Andy Borg sollte auch Nicole auf der Bühne stehen. Doch die Sängerin sagte ihren Auftritt wegen einer Grippe unerwartet ab.

Gemeinsam mit Künstlern aus der Schlagerwelt feierte Florian Silbereisen (43) erstmals mit seinem "Silvester-Schlagerbooom" den Jahreswechsel. Auch Nicole (60) sollte am gestrigen Abend (31. Dezember) auf der Bühne in der Basketballarena des FC Bayern stehen, doch die Sängerin konnte kurzfristig nicht auftreten. "Leider ist sie erkrankt, die Grippe hat sie flachgelegt", erklärte Silbereisen seinem Publikum in dem Stadion und vor den Fernsehbildschirmen.

"Das tut mir unglaublich leid"

Etwa zur selben Zeit meldete sich die 60-Jährige auf ihrem Instagram-Account zu Wort und entschuldigte sich für ihr überraschendes Fehlen. "Ich bin an einem Virus erkrankt, der meine Atemwege und Stimme beeinträchtigt", erklärte Nicole unter einem schwarz-weiß Bild, das sie auf der Bühne zeigt. Dementsprechend sei es ihr "leider nicht möglich, heute am 'Silvester-Schlagerbooom' mit vielen wunderbaren Kollegen und Florian Silbereisen teilzunehmen". "Schweren Herzens musste ich meinen Auftritt kurzfristig absagen – das tut mir unglaublich leid", betonte die Schlagersängerin. Sobald sie sich gesundheitlich erholt habe, wolle sie sich um neue Auftritte bemühen.

"Trotzdem möchte ich diesen Moment nutzen, um auf ein fantastisches Jahr 2024 zurückzublicken. Es war voller spannender Zeiten, großartiger Konzerte und unvergesslicher Erlebnisse", schrieb Nicole außerdem und bedankte sich bei ihren Fans, ihrer Familie und ihrem Team für die Unterstützung. Sie freue "schon riesig auf das Jahr 2025 und alles, was vor uns liegt".

Doch nicht nur das Fehlen der 60-Jährigen sorgte für Erstaunen bei den Schlagerfans. Auch die Kölner Musikgruppe Höhner trat beim "Silvester-Schlagerbooom" auf – allerdings ohne ihren einstigen Frontmann Henning Krautmacher (67). Dass der Musiker bereits 2022 die Band verließ und durch Patrick Lück (48) als Leadsänger ersetzt wurde, scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. "Höhner ohne Henning Krautmacher – ist einfach nicht mehr so, wie es soll", schrieb etwa ein Schlagerliebhaber auf X. In einem weiteren Post meinte ein anderer: "Ohne Henning Krautmacher wirken die Höhner auf mich wie ihre eigene Tribute-Band."

Ihr Kleid sorgte für Aufsehen

Trotz des Fehlens von Nicole und Krautmacher läutete Silbereisen mit seinen Stars wie Andy Borg (64), Howard Carpendale (78), Semino Rossi (62), Michelle (52) und Bernhard Brink (72) das Jahr 2025 gebührend ein. Als erster Act ging es für Andrea Berg (58) auf die Bühne. Damit feierte die "Du hast mich tausendmal belogen"-Interpretin sogar eine Premiere: Sie trat "zum allerersten Mal live in einer Silvestershow im deutschen Fernsehen auf", hatte Silbereisen zuvor angekündigt.

Berg trug für den musikalischen Silvesterabend ein goldglänzendes Abendkleid mit Pailletten, einem Beinschlitz bis zur Hüfte und einem tiefen Dekolleté. Kurz vor ihrem Auftritt teilte die 58-Jährige ein Bild von sich auf ihrem Instagram-Account und erntete begeisterte Kommentare.