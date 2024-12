"Celebrate at the Gate" Silvesterparty am Brandenburger Tor: Shirin David ist Headlinerin

Shirin David macht an Silvester die Nacht zum Tag. (smi/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 15:23 Uhr

Shirin David krönt das Jahr, in dem sie zur erfolgreichsten deutschen Künstlerin aller Zeiten wurde. Die Rapperin ist Headlinerin der Silvesterparty "Celebrate at the Gate" am Brandenburger Tor. Auch diese Stars sind dabei.

Shirin David (29) hatte mit "Bauch Beine Po" einen der großen Hits 2024 – nun verabschiedet sie das Jahr am Brandenburger Tor. Die Rapperin ist am 31. Dezember die Headlinerin von "Celebrate at the Gate". Das gaben die Veranstalter der "größten Silvesterparty Europas" in einer Pressemitteilung bekannt. David wird demnach acht Songs präsentieren.

"Ich freue mich unglaublich auf 'Celebrate at the Gate': selbst wenn's schneien sollte, werden wir es zum Jahreswechsel richtig krachen lassen", zitiert die Mitteilung Shirin David. "Mit den Fans zusammen das neue Jahr willkommen zu heißen in Berlin, am Brandenburger Tor, schöner geht's nicht", freut sich die Entertainerin.

Erfolgreiches Jahr für Shirin David

Hinter Shirin David liegt einmal mehr ein erfolgreiches Jahr. Mit ihrer Single "Bauch Beine Po" landete sie zum siebten Mal an der Spitze der deutschen Single-Charts. Das gelang vor ihr noch keiner Sängerin. Im Sommer war die gebürtige Hamburgerin Headlinerin des Hip-Hop-Festivals Splash.

2025 soll es auf diesem Level weitergehen. Shirin David hat kürzlich ihr drittes Studioalbum mit dem Titel "Schlau aber blond" angekündigt. Es erscheint am 31. Januar 2025 – und nur wenige Wochen später startet ihre große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Dieses Stars sind ebenfalls bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor dabei

Die Künstler, die neben Shirin David in Berlin das neue Jahr einläuten, standen bereits zuvor fest. Dabei sind unter anderem Rapper Bausa (35), Eurodance-Veteran Alex Christensen (57), Peter "Major Tom" Schilling (68) und Sarah Engels (32). Aus der Schweiz kommen Beatrice Egli (36) und Nemo (25), der dieses Jahr für die Eidgenossen den ESC gewann.

Um 20:15 Uhr klinkt sich wie jedes Jahr das ZDF mit der Liveübertragung der Silvesterfeier ein. Johannes B. Kerner (60) und Andrea Kiewel (59) moderieren "Willkommen 2025".