Film Simu Liu: Hollywood ist schwieriger, wenn man nicht weiß ist

Simu Liu - Thunderbolts - European Première - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler war überrascht, dass er nach 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' kein ähnliches Rollenangebot mehr bekam.

Simu Liu ist der Ansicht, dass es für ihn deutlich „schwieriger“ ist, in Hollywood erfolgreich zu sein, weil er nicht weiß ist.

Der ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘-Darsteller hat das Gefühl, in seiner Karriere weiterhin einen „steilen Berg“ erklimmen zu müssen, und beklagt die Art von Rollen, die ihm in den Jahren seit seinem Durchbruch im Marvel Cinematic Universe (MCU) angeboten wurden. Auf die Frage, was er vor ‚Shang-Chi‘ gern gewusst hätte, sagte er gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Dass es ein Marathon ist und dass Erfolg mehr durch Langlebigkeit definiert wird als durch die Größe eines einzelnen Moments. Und dann mit dem Zusatz, dass es für dich viel schwieriger sein wird, als wenn du weiß wärst.“

In den letzten Jahren habe Liu viele Schauspielkarrieren beobachtet. „Aus erster Hand zu sehen, wie ein System aufgebaut ist und warum es einem bestimmten Typ Schauspieler hilft: Sobald sie ihren Moment haben, wird es für sie unendlich viel leichter, den nächsten zu bekommen – und dann den nächsten“, schilderte er. Für ihn sei das überhaupt nicht so gewesen. „Ich habe jeden einzelnen Tag das Gefühl, gegen den Strom anzukämpfen“, gestand er. „Bei den Angeboten, die bei mir landen, frage ich mich oft, ob das wirklich das Beste für mich ist. Ich wünschte, es wäre besser.“

Der 36-Jährige räumte ein, er sei „ein wenig überrascht“ gewesen, nach dem Erfolg von ‚Shang-Chi‘ keine Hauptrollen angeboten bekommen zu haben. „Winzige Budgets, dritte oder vierte Hauptrolle. Vielleicht ein Bösewicht“, zählte er auf. „Aber nie die Hauptfigur, nie die Identifikationsfigur für das Publikum. Immer nur jemand, der ein Teil davon ist.“ Liu klagte: „Bei jemand anderem, einem Schauspieler, der anders aussieht, wären diese Angebote meiner Meinung nach viel schneller und in größerer Zahl gekommen.“ Der ‚Barbie‘-Darsteller ist außerdem davon überzeugt, dass es viele Regisseure gibt, die ihn „niemals“ besetzen würden.