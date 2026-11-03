Stars Sir Brian May überzeugte The Darkness zu gemeinsamem ‚Masters of the Universe‘-Song ‚Eternia‘

Brian May - May 2026 - Famous - Masters of the Universe UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 19:00 Uhr

Sir Brian May hat die Rockband The Darkness davon überzeugt, gemeinsam mit ihm an dem Song ‚Eternia‘ für den Film ‚Masters of the Universe‘ zu arbeiten.

Der Queen-Gitarrist hatte zusammen mit dem Komponisten Daniel Pemberton an der Filmmusik gearbeitet und konnte die durch ihren Hit ‚I Believe in a Thing Called Love‘ bekannte Rockband für eine Zusammenarbeit an der Hymne gewinnen. The Darkness steuerten außerdem den Titelsong zum Abspann des Films bei.

Gegenüber dem Magazin ‚Rolling Stone‘ erklärte Brian, dass er den gesamten Song gemeinsam mit Pemberton neu aufgebaut und dabei verschiedenste musikalische Elemente eingearbeitet habe. Anschließend sei ihm die Idee gekommen, The Darkness einzubeziehen, um dem Stück zusätzliche Energie zu verleihen. „Wäre es nicht großartig, wenn wir auch The Darkness dafür gewinnen könnten? Das würde den Song richtig zum Leben erwecken“, erinnerte sich May. Außerdem habe er sich mehr Gesang gewünscht, um einen größeren Teil der Geschichte erzählen zu können. Da die Band bereits den Abspannsong aufgenommen hatte, sei eine Zusammenarbeit naheliegend gewesen.

May erinnerte sich daran, dass The-Darkness-Gitarrist Dan Hawkins zunächst überraschend angeboten habe, den Bass für ‚Eternia‘ einzuspielen. „Hör zu, ich muss bei diesem Song Bass spielen“, habe Dan erklärt. Daraufhin habe Brian gefragt, ob dessen Bruder Justin Hawkins möglicherweise einige Gesangsparts übernehmen könne. Justin habe sofort zugesagt, obwohl sich die Band zu diesem Zeitpunkt auf Tournee auf der anderen Seite der Welt befunden habe.

Der 79-jährige Musiker berichtete, dass Justin die Gesangsaufnahmen unter ungewöhnlichen Bedingungen angefertigt habe. Statt in einem professionellen Tonstudio habe er ein kleines tragbares Aufnahmegerät verwendet, möglicherweise sogar ein iPhone. Anschließend habe er die Aufnahme an May geschickt. „Die Qualität war gut genug, sodass ich seinen Gesang direkt in den Song einbauen konnte“, erklärte der Gitarrist. Er betonte außerdem, dass die Mitglieder von The Darkness seit Langem gute Freunde von ihm seien.

Unterdessen hatte ‚Masters of the Universe‘-Regisseur Travis Knight bereits zuvor von einem „surrealen“ Moment berichtet, den er während der Zusammenarbeit mit der Rocklegende erlebt hatte. Als May Musik für den Film aufnahm, sei er am Ende einer Studiosession plötzlich verschwunden. Knight habe zunächst angenommen, der Musiker sei müde geworden. Doch wenig später sei Brian mit zwei großen Kisten voller alter He-Man-Spielzeuge zurückgekehrt, die seinem Sohn Jimmy gehört hatten und seit Jahren auf dem Dachboden aufbewahrt worden waren.

Gegenüber ‚Polygon‘ erzählte Knight, dass May die Kisten auf den Boden seines Aufnahmestudios gestellt und begonnen habe, die Figuren herauszuholen. Besonders überrascht habe ihn, dass der Gitarrist noch genau gewusst habe, um welche Charaktere es sich handelte. „Es war ein völlig verrückter, bizarrer Moment für mich, dort mit Brian May zu sitzen, während er über Skeletor und Man-E-Faces sprach“, erinnerte sich der 53-jährige Regisseur. Die Situation sei gleichermaßen seltsam und unglaublich beeindruckend gewesen.