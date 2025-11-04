Stars Sir David Beckham erhält Ritterschlag auf Schloss Windsor

Sir David Beckham ist von König Charles auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen worden.

Der ehemalige englische Fußballer wurde bei einer Investiturzeremonie am Dienstag (4. November) vom Monarchen für seine Verdienste um Sport und Wohltätigkeit geehrt und bezeichnete es als den „stolzesten Moment“ seines Lebens.

„Ich hatte in meiner Karriere offensichtlich großes Glück, dass ich gewonnen habe, was ich gewonnen habe, und getan habe, was ich getan habe, aber eine Auszeichnung wie diese zu erhalten, als Ritter, ist jenseits von allem, was ich je erwartet hätte zu erreichen“, sagte David, der von seiner Frau Victoria Beckham und seinen Eltern Ted und Sandra zur Zeremonie begleitet wurde. Er fügte hinzu: „Ehrlich gesagt, ein kleiner Junge aus dem East End von London, geboren in Leytonstone, und jetzt hier auf Schloss Windsor, geehrt von Seiner Majestät dem König – der wichtigsten und respektiertesten Institution der Welt – das ist schon ein Moment. Das ist ohne Zweifel mein stolzester Moment.“

Der 50-jährige Star sagte, es sei eine „große Ehre“, sowohl für seine erfolgreiche Fußballkarriere als auch für seine wohltätige Arbeit, die er schon einen Großteil seines Lebens leistet, zum Ritter geschlagen worden zu sein. Er schreibt es seiner erfolgreichen Fußball-Karriere zu, ihm die nötige Plattform gegeben zu haben, auch im Charity-Bereich Gehör zu bekommen. „Ich denke, deshalb hören die Leute mir zu. Und ich denke, es ist ein sehr mächtiges Instrument in der Wohltätigkeit. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass wir mit den Dingen, die ich sagte, und mit den Dingen, in die ich mich einbrachte, etwas verändern konnten, und ich denke, deshalb ist es mir so wichtig.“

David trug für die Zeremonie einen grauen Anzug, den seine Frau Victoria entworfen hat, und erklärte, dass König Charles ihn zu diesem Outfit inspiriert habe. Der ehemalige Spieler von Manchester United sagte: „Er war ziemlich beeindruckt von meinem Anzug. Er ist irgendwie der eleganteste Mann, den ich kenne, also hat er viele meiner Looks im Laufe der Jahre inspiriert, und er hat definitiv diesen Look inspiriert.“