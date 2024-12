Update bei Musical-Premiere Sir Elton John: „Ich habe mein Augenlicht verloren“

Sir Elton John (l.) und sein Mann David Furnish bei der "The Devil Wears Prada: The Musical"-Premiere. (ili/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 07:55 Uhr

Sir Elton John gab bei der Premiere von "The Devil Wears Prada: The Musical" am Sonntagabend in London ein trauriges Gesundheitsupdate: "Ich habe mein Augenlicht verloren."

Sir Elton John (77) gab ein weiteres Update zu seinem Sehvermögen. Während der Premiere von "The Devil Wears Prada: The Musical" in London am Sonntag (1.12.), sprach der britische Superstar zum Publikum und verriet, dass er die Show aufgrund seiner Sehkraft nicht sehen kann.

"Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, hatte ich bereits Probleme und jetzt habe ich mein Augenlicht verloren. Ich war nicht in der Lage, die Aufführung zu sehen, aber ich habe sie trotzdem genossen", sagte der Grammy-Gewinner laut "Daily Mail" auf der Bühne.

Die Zeitung berichtet außerdem, dass der Ehemann des Musikers, David Furnish (62), ihm half, von der Bühne herunterzukommen. John hatte ihm zuvor gedankt, indem er dem Publikum erzählte: "Mein Mann ist mein Fels in der Brandung gewesen, weil ich nicht in der Lage war, zu vielen der Vorpremieren zu kommen … es ist schwer für mich, es zu sehen, aber ich liebe es, es zu hören, und es klang heute Abend gut."

Zu Gunsten seiner Aids-Stiftung

Auch auf seinem Instagram-Account zeigte sich Sir Elton John trotz allem positiv. Zu Fotos von der Premiere, unter anderem mit Donatella Versace (69) und Anna Wintour (75), schrieb er: "Es geht nicht nur um Mode – es geht um Mitgefühl. Heute Abend sind wir stolz darauf, den #WorldAIDSDay bei der Eröffnungsgala des Musicals 'Der Teufel trägt Prada' zu Gunsten der Elton John AIDS Foundation zu feiern."

Video News

Hoffnungsvoller Post im September

Der "Rocket Man"-Sänger hatte bereits im September in einem Posting auf Instagram verraten, dass er sich eine Infektion zugezogen hatte, und merkte damals an, dass er "nur noch auf einem Auge eingeschränkt sehen" könne. "Es wird wieder, aber es ist ein extrem langsamer Prozess und es wird einige Zeit dauern, bis die Sehkraft auf dem betroffenen Auge zurückkehrt", schrieb er damals.

"Ich bin so dankbar für das hervorragende Team von Ärzten und Krankenschwestern und meine Familie, die sich in den letzten Wochen so gut um mich gekümmert haben", so John damals weiter. "Ich habe den Sommer in aller Ruhe zu Hause verbracht, um mich zu erholen, und ich bin mit den Fortschritten, die ich bisher bei meiner Heilung und Genesung gemacht habe, zufrieden."

In einem Interview mit "Good Morning America" im November bestätigte John, dass er während seines Urlaubs im Juli die Sehkraft seines rechten Auges verloren hatte. Der Verlust der Sehkraft sei auf eine Augeninfektion zurückzuführen, die er sich während seines Urlaubs in Südfrankreich zugezogen habe, sagte er. "Es hat mich irgendwie umgehauen, und ich kann nichts sehen. Ich kann weder etwas lesen noch etwas sehen", erklärte er.