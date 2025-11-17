Musik Sir Paul McCartney nimmt stummen Track für KI-Protestalbum auf

Paul McCartney - Glastonbury 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 14:00 Uhr

Sir Paul McCartney hat einen „stummen“ Track aufgenommen, um gegen die KI-Urheberrechtsposition der britischen Regierung zu protestieren.

Der Beitrag der 83-jährigen Beatles-Legende soll als Bonustitel auf der physischen Ausgabe des Kompilationsalbums ‚Is This What We Want?‘ erscheinen. Die Platte wurde bereits Anfang des Jahres digital veröffentlicht und enthält stille Aufnahmen aus leeren Tonstudios, um die Bedeutung menschlichen Beitrags beim Musikmachen zu betonen.

Mehr als 1.000 Künstler – darunter Kate Bush, Damon Albarn und Annie Lennox – haben zu dem Album beigesteuert. Das Tracklisting von ‚Is This What We Want?‘ ergibt den Satz: „Die britische Regierung darf Musikdiebstahl zugunsten von KI-Firmen nicht legalisieren.“ Die ‚Wuthering Heights‘-Sängerin Kate (67) sagte in einer Stellungnahme: „In der Musik der Zukunft – werden unsere Stimmen ungehört bleiben?“

Das physische Album erscheint am 8. Dezember. Alle Gewinne kommen der Wohltätigkeitsorganisation Help Musicians zugute, die Musiker in Krisenzeiten umfassend unterstützt. Ed Newton-Rex, der das Album kuratiert hat, sagte: „Die Regierung muss sich verpflichten, das Lebenswerk der Musikerinnen und Musiker dieses Landes nicht kostenlos an KI-Unternehmen zu verschenken. Das wäre für unsere weltweit führenden Kreativbranchen äußerst schädlich und völlig unnötig – es würde nur ausländischen Tech-Konzernen nützen. Sie sollte auf Paul McCartney und die 1.000 anderen Musiker hören, die an diesem Album teilgenommen haben, und Forderungen der Tech-Lobby, Musikdiebstahl zu legalisieren, widerstehen.“

Paul McCartney gehörte zudem zu 400 Künstlern, die einen offenen Brief an den britischen Premierminister Sir Keir Starmer unterzeichneten, um zu fordern, dass ihre Werke vor KI-Trainingsmodellen geschützt werden. McCartney, Sir Elton John, Dua Lipa und Coldplay protestierten gegen den Vorschlag der Regierung, dass Kreative „opt out“ erklären müssten, um ihre Werke von der Nutzung zum KI-Training auszunehmen. Der Star warnte, dass Künstlerinnen und Künstler auf diese Weise übervorteilt würden. Er sagte der BBC Anfang des Jahres: „Da gibt es junge Jungs, junge Mädchen, die kommen daher, und sie schreiben einen wunderschönen Song, und sie besitzen ihn nicht, und sie haben nichts damit zu tun. Und jeder, der will, kann ihn einfach klauen.“