Musik Sir Ringo Starr: Er fühlt sich mit fast 85 so wie 24

Sir Ringo Starr and George Harrison in 1967 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 14:00 Uhr

Sir Ringo Starr erzählte, dass er sich auch heute noch immer so wie 24 fühlen würde.

Der ehemalige Beatles-Musiker wird am 7. Juli 85 Jahre alt, doch Ringo betonte jetzt, dass er sein Alter überhaupt nicht spüre.

Mit einem Blick auf seinen runden Geburtstag verriet Ringo in einem Interview mit der ‚New York Times‘: „Es haut mich um. Ich schaue in den Spiegel und ich bin 24. Ich bin nie älter geworden.“ Ringos Leidenschaft für das Schreiben und Aufnehmen von Musik helfe ihm dabei, sich weiterhin jung zu fühlen. Der Künstler sagte: „Ich liebe, was ich mache. Als ich anfing … kam meine Mutter zu den Auftritten. Sie sagte immer zu mir: ‚Weißt du, mein Sohn, ich glaube, du bist am glücklichsten, wenn du Schlagzeug spielst.‘ Also hat sie es bemerkt.“ Ringo versuche ganz bewusst, im Hier und Jetzt zu leben, anstatt in der Vergangenheit zu verweilen oder sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Der Star sagte: „Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich habe nichts davon geplant. Ich liebe das Leben, das ich leben darf.“