Musik Sir Rod Stewart ‚verblüfft‘ über emotionale Überraschung bei den American Music Awards

Rod Stewart - Mission: Impossible – The Final Reckoning premiere May 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 16:00 Uhr

Sir Rod Stewart war „absolut verblüfft“, nachdem seine Kinder ihn bei den American Music Awards überrascht hatten.

Der 80-jährige ‚Maggie May‘-Hitmacher wurde bei der Zeremonie am Montagabend (26. Mai) mit dem Lifetime Achievement Award geehrt und war schockiert, als fünf seiner acht Kinder – Kimberly (45), Sean (44), Ruby (37), Renee (32) und der 30-jährige Liam – ichm die Auszeichnung überreichten.

Nachdem er sie alle auf der Bühne umarmt hatte, sagte er in seiner Rede: „Ich bin absolut baff. Ich wusste nicht, dass sie hier sind – meine Kinder.“ Der ikonische Musiker beharrte darauf, dass er nur wegen seines „brennenden Ehrgeizes zu singen“ in das Geschäft eingestiegen sei. Er fügte hinzu: „Als ich in den frühen 60er-Jahren anfing zu singen, lange bevor ihr alle hier wart, war der Grund, warum ich damit angefangen habe, dass ich diesen brennenden Ehrgeiz hatte zu singen.“ Singen sei alles gewesen, was er machen wollte. Um Erfolg sei es ihm dabei gar nicht gegangen: „Ich wollte nicht reich oder berühmt sein, und hier bin ich ein paar Jahre später und hole mir diese wunderbare Auszeichnung.“ Rod, der bei der Veranstaltung ‚Forever Young‘ performte, würdigte auch die Künstler, die ihn inspiriert haben, und erwähnte in seiner Rede Sam Cooke, Muddy Waters und David Ruffin.

Auch Billie Eilish war eine große Gewinnerin der Veranstaltung, da sie alle ihre sieben Nominierungen gewann. Neben der Auszeichnung als Künstlerin des Jahres wurde ihr Album ‚Hit Me Hard and Soft‘ als Album des Jahres und als beliebtestes Popalbum ausgezeichnet, und ‚Birds of a Feather‘ brachte ihr die Preise für den Song des Jahres und den beliebtesten Popsong ein. Sie wurde auch als Favourite Touring Artist und Favourite Female Pop Artist ausgezeichnet. Billie konnte allerdings nicht an der Zeremonie teilnehmen, aber sie schickte Video-Dankesreden, um sich bei ihren Fans zu bedanken

Liste der Gewinner der American Music Awards 2025:

ARTIST OF THE YEAR

Billie Eilish

NEW ARTIST OF THE YEAR

Gracie Abrams

ALBUM OF THE YEAR

Billie Eilish – ‚Hit Me Hard and Soft‘

SONG OF THE YEAR

Billie Eilish – ‚Birds of a Feather‘

COLLABORATION OF THE YEAR

Lady Gaga and Bruno Mars – ‚Die With a Smile‘

SOCIAL SONG OF THE YEAR

Doechill – ‚Anxiety‘

FAVOURITE TOURING ARTIST

Billie Eilish

FAVOURITE MUSIC VIDEO

Lady Gaga and Bruno Mars – ‚Die With A Smile‘

FAVOURITE MALE POP ARTIST

Bruno Mars

FAVOURITE FEMALE POP ARTIST

Billie Eilish

FAVOURITE POP ALBUM

Billie Eilish – ‚Hit Me Hard and Soft‘

FAVOURITE POP SONG

Billie Eilish – ‚Birds of a Feather‘

FAVOURITE MALE COUNTRY ARTIST

Post Malone

FAVOURITE FEMALE COUNTRY ARTIST

Beyoncé

FAVOURITE COUNTRY DUO or GROUP

Dan + Shay

FAVOURITE COUNTRY ALBUM

Beyoncé – ‚Cowboy Carter‘

FAVOURITE COUNTRY SONG

Post Malone featuring Morgan Wallen – ‚I Had Some Help‘

FAVOURITE MALE HIP-HOP ARTIST

Eminem

FAVOURITE FEMALE HIP-HOP ARTIST

Megan Thee Stallion

FAVOURITE HIP-HOP ALBUM

Eminem – ‚The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)‘

FAVOURITE HIP-HOP SONG

Kendrick Lamar – ‚Not Like Us‘

FAVOURITE MALE R+B ARTIST

The Weeknd

FAVOURITE FEMALE R+B ARTIST

SZA

FAVOURITE R+B ALBUM

The Weeknd – ‚Hurry Up Tomorrow‘

FAVOURITE R+B SONG

SZA – ‚Saturn‘

FAVOURITE MALE LATIN ARTIST

Bad Bunny

FAVOURITE FEMALE LATIN ARTIST

Becky G

FAVOURITE LATIN DUO or GROUP

Julión Álvarez y su Norteño Banda

FAVOURITE LATIN ALBUM

Bad Bunny – ‚DeBÍ TiRAR MáS FOToS‘

FAVOURITE LATIN SONG

Shakira – ‚Soltera‘

FAVOURITE ROCK ARTIST

Twenty One Pilots

FAVOURITE ROCK ALBUM

Twenty One Pilots – ‚Clancy‘

FAVOURITE ROCK SONG

Linkin Park – ‚The Emptiness Machine‘

FAVOURITE DANCE/ELECTRONIC ARTIST

Lady Gaga

FAVOURITE SOUNDTRACK

‚Arcane League of Legends: Season 2‘

FAVOURITE AFROBEATS ARTIST

Tyla

FAVOURITE K-POP ARTIST

RM