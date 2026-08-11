Musik Sir Rod Stewart verschiebt Konzert wegen ‚kleiner medizinischer Behandlung‘

Rod Stewart - JUNE 2025 - Glastonbury Festival - Legends Slot BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 11:00 Uhr

Sir Rod Stewart verschiebt Konzert wegen 'kleiner medizinischer Behandlung'.

Sir Rod Stewart hat ein Konzert in Ohio verschoben, um sich einer „kleinen medizinischen Behandlung“ zu unterziehen.

Der 81-jährige Sänger sollte am 9. August in Cincinnati auftreten. Nur wenige Stunden vor dem geplanten Konzert sagte er die Show jedoch ab. In einer Mitteilung wurde bestätigt, dass Stewart mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen hatte, das „umgehend behandelt werden musste“. In einer auf seiner Instagram-Seite veröffentlichten Nachricht hieß es: „Aufgrund einer unerwarteten, aber kleinen medizinischen Behandlung, die umgehend durchgeführt werden musste, wurde Rod Stewarts Auftritt heute Abend in Cincinnati verschoben. Die Suche nach einem Ersatztermin läuft derzeit. Weitere Informationen werden am Dienstag folgen. Alle bereits gekauften Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Rod wird voraussichtlich schnell wieder genesen und freut sich darauf, nach Cincinnati zurückzukehren.“

Stewart soll am Dienstagabend, dem 11. August 2026, wieder auf der Bühne stehen. Sein Auftritt ist in der Rocket Arena in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio geplant. Die neuerliche Konzertverschiebung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Sänger bereits zuvor Kritik einstecken musste. Nur einen Tag nachdem er ein Konzert in Kalifornien wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt hatte, war Stewart bei einem Fußballspiel während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gesehen worden. Der ‚Maggie May‘-Interpret hatte seinen Auftritt in Kalifornien am 12. Juni wenige Stunden vor Beginn abgesagt, nachdem er an einer Kehlkopfentzündung erkrankt war. Am folgenden Tag veröffentlichte er jedoch ein Video, das ihn gemeinsam mit seinen Söhnen Liam, 31, und Alistair, 20, in einem Privatjet auf dem Weg nach Boston zeigte. Dort wollten sie Stewarts geliebte schottische Nationalmannschaft beim Spiel gegen Haiti unterstützen.

Später äußerte sich der Sänger zu der Kritik. Stewart betonte, dass er seine Söhne nach jahrelangen Versprechen nicht enttäuschen wollte. Er hatte ihnen seit ihrer Geburt zugesagt, gemeinsam zu einer Weltmeisterschaft zu reisen, sollte sich Schottland dafür qualifizieren. Im Gespräch mit Jim White von ‚talkSport‘ sagte Stewart: „Nein, ich bekam eine schlimme … Ich hätte wirklich nicht zum Spiel gegen Haiti gehen sollen. Wissen Sie, ich musste am Abend zuvor ein Konzert absagen, weil ich einfach keine Stimme mehr hatte. Aber die Wahrheit ist, Jim: Ich wollte meine beiden Söhne nicht enttäuschen. Ich habe ihnen seit ihrer Geburt versprochen, dass wir zu einer Weltmeisterschaft gehen würden.“