Stars Sissy Spacek legt eine Pause ein

Sissy Spacek Bloodline premiere April 2018 Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 18:00 Uhr

Sissy Spacek hat eine Pause vom Schauspiel eingelegt, um „kostbare Zeit“ zu Hause zu verbringen.

Der neueste Film des ‚Carrie‘-Stars, ‚Die, My Love‘ – in dem auch Jennifer Lawrence mitspielt – kam Anfang dieses Monats in die Kinos Kürzlich war sie außerdem in Michelle Williams’ TV-Serie ‚Dying for Sex‘ zu sehen. Doch die 75-jährige Schauspielerin gibt zu, dass sie derzeit keine weiteren Projekte geplant hat. Deshalb arbeitet sie viel in ihrem Garten und hat sich kürzlich einen Aufenthalt in einem Meditationsretreat gegönnt. Sie sagte dem ‚Interview‘-Magazin: „Ich habe in letzter Zeit viel intensiv nachgedacht. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich herausfinden möchte, wer ich in diesem Alter bin. Eine glückliche Großmutter. Ich habe dieses Jahr einige Dinge getan, die wirklich ein Geschenk waren, und ich habe mit Menschen gearbeitet, mit denen ich unbedingt arbeiten wollte.“

Sissy betonte weiter, dass sie es einfach genieße, mehr Zeit mit ihrem Ehemann, dem Produktionsdesigner und Regisseur Jack Fisk, zu verbringen, jetzt, wo sie beide älter werden. Sie fügte hinzu: „Wir sind gerade alle zu Hause, daher ist es eine wirklich kostbare Zeit. Und wir werden älter, mein Mann und ich. Wir sind im Grunde alte Leute, um Himmels willen.“ Zuvor hatte Sissy zugegeben, dass Glück eine große Rolle in ihrem Erfolg gespielt hat – einem Erfolg, zu dem auch ein Oscar und drei Golden Globes gehören. Sie sagte der Zeitung ‚The Independent‘: „Ich kenne wirklich großartige Künstler. Und so viel von meinem Erfolg liegt einfach daran, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.“

Sissy hat im Laufe ihrer Karriere in vielen erfolgreichen Filmen mitgespielt, darunter Terrence Malicks Kriminalfilm ‚Badlands‘ und Oliver Stones ‚JFK‘. Doch sie glaubt, dass es viele Schauspielerinnen gibt, die talentierter sind als sie. Sie fügte hinzu: „Ich habe Terry Malick kennengelernt, und von dort aus ging es weiter. Ich habe irgendwie die junge Durchschnittsfrau der 70er repräsentiert, und eins führte zum anderen. Es gibt Menschen, die viel talentierter sind als ich … so viele großartige Künstler, die nie ihre große Chance bekommen.“