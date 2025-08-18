Stars Sky du Mont spricht offen über Trennung von Ex-Frau Mirja

18.08.2025

Der Schauspieler räumt ein, dass seine Ehe mit dem Model "nicht geendet" hätte, wenn es nach ihm gegangen wäre.

Sky du Mont überrascht mit ehrlichen Worten über seine Trennung von Mirja Du Mont.

Der Schauspieler war von 2000 bis 2016 mit dem Model verheiratet. Zusammen haben sie die Kinder Tara Neven du Mont (24) und Fayn Neven du Mont (19). Mittlerweile ist der 78-Jährige wieder neu verliebt: Seit 2022 ist er mit der österreichischen Journalistin Julia Schütze liiert. Trotzdem steht für den Star fest: Eine fünfte Hochzeit wird es für ihn nicht geben. „Weil vier Hochzeiten drei zu viel waren“, räumte er im Interview mit ‚Gala‘ ein.

Einzig die Ehe mit Mirja sei für Sky rückblickend relevant. „Die Ehe wäre, wenn es nach mir gegangen wäre, nicht geendet“, offenbarte er. „Aber bei allen anderen war ich ja derjenige, der gegangen ist. Das bereue ich sehr. Wenn, dann sollte man fürs Leben heiraten.“ Der ‚Der Schuh des Manitu‘-Darsteller fügte hinzu: „Ich war damals auf der Suche nach einem Zuhause, weil ich nie eins hatte – ich bin im Internat aufgewachsen, weil meine Mutter nie da war. Das war einer der Gründe, was allerdings keine Entschuldigung ist.“

Sein Verhältnis zu Mirja sei noch immer gut. „Wir hatten eine tolle Ehe und sind zum Glück noch sehr eng befreundet. Man hört nicht einfach auf, sich zu lieben – nur auf eine andere Art. Und das sollte man sich auch eingestehen“, erklärte er. Sky ist dankbar, die 49-Jährige nach wie vor in seinem Leben zu haben. „Da braucht auch nicht der nachfolgende Partner eifersüchtig sein, denn das ist eine ganz andere Beziehung, die man dann mit sich trägt. Man hat so viel geteilt in der Zeit“, ergänzte er.