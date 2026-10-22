Musik Slayyyter sagt Konzerte in Kopenhagen und Hamburg wegen Stimmverlusts ab

Slayyyter - Brighton Pride On The Park 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 14:00 Uhr

US-Sängerin Slayyyter muss zwei Auftritte ihrer ‚WOR$T GIRL IN THE WORLD TOUR‘ absagen.

Die 30-Jährige hat nach eigenen Angaben ihre Stimme vollständig verloren. Ärzte rieten ihr deshalb dringend davon ab, die geplanten Konzerte am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, im ‚Vega‘ in Kopenhagen und am Freitag im ‚Fabrik‘ in Hamburg zu spielen.

Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Catherine Garner heißt, informierte ihre Fans am Mittwoch über ihre ‚Instagram‘-Story. Die Entscheidung falle ihr äußerst schwer, sei aber notwendig, um weitere Schäden an ihrer Stimme zu verhindern. „Ich habe meine Stimme vollständig verloren, und die Ärzte empfehlen mir, die Shows in Kopenhagen und Hamburg abzusagen“, erklärte sie. Sie sei am Boden zerstört und hätte unbedingt auftreten wollen, könne unter den gegebenen Umständen jedoch keine angemessene Show abliefern.

Slayyyter möchte die kurze Pause nutzen, um ihre Stimme wiederzuerlangen. Geplant ist, die Tournee am Samstag, dem 24. Oktober, im ‚Klub Palladium‘ in Warschau fortzusetzen. Ob sie bis dahin tatsächlich wieder vollständig einsatzfähig sein wird, bleibt abzuwarten.

Vor den Absagen hatte die Sängerin mehrere Konzerte in Europa absolviert. Am 18. Oktober trat sie im ‚Le Trianon‘ in Paris auf, einen Tag später im ‚Paradiso‘ in Amsterdam. Am 20. Oktober stand sie in der ‚Kantine‘ in Köln auf der Bühne. Nun muss sich die Interpretin von ‚DANCE…‘ und ‚brand new chanel$‘ vorerst schonen. Bei ihren Fans entschuldigte sie sich ausdrücklich für die kurzfristigen Absagen und stellte in Aussicht, die ausgefallenen Auftritte möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt wiedergutzumachen. „Es tut mir so leid, und ich hoffe, dass ich es bald bei euch wiedergutmachen kann. Ich liebe euch alle so sehr“, schrieb sie. Bereits gekaufte Tickets können nach Angaben der Sängerin über die jeweilige Verkaufsstelle erstattet werden.

Slayyyter ist nicht die einzige Musikerin, die derzeit wegen gesundheitlicher Probleme Konzerte absagen muss. Auch Charli xcx musste einen geplanten Auftritt ihrer ‚Music, Fashion, Film Tour‘ kurzfristig streichen. Die 34-jährige Sängerin, die mit ihrem Album ‚Brat‘ große Erfolge feierte, sollte am Mittwoch in der ‚Desert Diamond Arena‘ in Glendale im US-Bundesstaat Arizona auftreten. Bereits am Vortag erklärte sie jedoch auf ‚Instagram‘, dass sie während der gesamten Konzertreihe gegen eine Erkrankung angekämpft habe und inzwischen ihre Stimme vollständig verloren habe.

Auch Lily Allen musste ihre Fans enttäuschen. Die 41-jährige Sängerin, die derzeit mit ihrer ‚West End Girl‘-Tour unterwegs ist, sagte ihr Konzert am Dienstag, dem 20. Oktober, in der ‚Spark Arena‘ in Auckland nur wenige Stunden vor Beginn ab. Als Grund nannte die Interpretin von ‚Smile‘ eine Virusinfektion, die es ihr unmöglich mache, auf der Bühne zu stehen. In ihrer ‚Instagram‘-Story entschuldigte sich Allen besonders bei den Fans, die für das Konzert eine längere Anreise auf sich genommen hatten. Sie habe sich sehr auf den Auftritt gefreut und sei enttäuscht, ihn nicht absolvieren zu können.