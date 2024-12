Stars Snoop Dogg: An Weihnachten ist er der Weihnachtsmann

Snoop Dogg - MTV Video Music Awards 2022 - Newark, NJ - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2024, 14:00 Uhr

Der Rapper verkleidet sich an den Feiertagen als Weihnachtsmann.

Snoop Dogg wird an Weihnachten zu Santa Claus.

Der 53-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. heißt, ist Vater der Kinder Corde (30), Cordell (27), Julian (26) und Cori (25). Wie er jetzt in einem neuen Interview verriet, verwandelt sich Snoop an den Feiertagen jedes Jahr in den familieneigenen Weihnachtsmann. Gegenüber ‚E! News‘ gab er preis: „Ich werde normalerweise zum Weihnachtsmann, denn er hat sich nie wirklich bei uns zuhause blicken lassen, deswegen muss ich jedes Jahr der dicke Mann im roten Anzug werden.“

Der ‚Drop It Like It’s Hot‘-Interpret ist bekannt für seine Liebe zum Kiffen. Obwohl er seine Joints gerne mit prominenten Freunden teilt, muss Snoop aufpassen, dass keiner seiner Gäste einen Zug zu viel nimmt. Dafür hat der Rap-Star extra einen Aufpasser engagiert, der sicherstellt, dass alles im Rahmen bleibt. Damit seine Blunts seinen hohen Ansprüchen genügen, wird Snoop außerdem von einem professionellen Bluntroller namens Renegade Piranha begleitet. Über die Tätigkeiten dieses besonderen Angestellten verriet die Hiphop-Legende vor einer Weile im Gespräch mit Howard Stern: „Das Timing dieses Motherf***s ist perfekt. Das ist sein Job, seine Beschäftigung. Auf seinem Lebenslauf steht: ‚Was machst du?‘ ‚Ich bin ein Bluntroller. P-B-R, professioneller Bluntroller.‘“