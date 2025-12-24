Stars So aufgeregt war Vanessa Mai an ihrem ersten Weihnachten mit Andrea Berg

Vanessa Mai at About You bei LeGer Cannes May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.12.2025, 13:00 Uhr

So aufgeregt war Vanessa Mai an ihrem ersten Weihnachten mit Andrea Berg.

Vanessa Mai erinnert sich noch gut an das erste Treffen mit Schlagerikone Andrea Berg.

Für die 33-jährige Sängerin war ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest mit der Familie ihres heutigen Ehemanns Andreas Ferber ein Moment, den sie so schnell nicht vergessen wird. Die ‚Wolke 7‘-Interpretin, die seit 2017 mit ihrem langjährigen Partner und Manager verheiratet ist, sprach offen über ihre Emotionen bei diesem besonderen Anlass und gewährte damit einen selten persönlichen Einblick in ihr Familienleben.

Vanessa Mai verriet im ‚Bild‘-Interview, dass sie beim ersten Weihnachtstreffen mit der Familie ihres späteren Ehepartners „unfassbar nervös“ gewesen sei. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Andreas’ Vater Ulrich Ferber ist mit Andrea Berg verheiratet – einer absolut etablierte Größe in der deutschen Schlagerszene und für viele eine Ikone. Die Situation an den Feiertagen war für Vanessa deshalb zunächst weniger familiär, sondern eher einschüchternd. Gerade das Zusammentreffen unter dem Weihnachtsbaum – ein klassischer Familienmoment – habe bei ihr eine enorme Anspannung ausgelöst. Nicht zuletzt, weil sie wusste, dass sie gleich auf ihr Idol Andrea Berg treffen würde. „Für mich saß da in erster Linie ein Superstar. Für mich saß da Andrea Berg. Da war natürlich eine gewisse Ehrfurcht“, hatte sie bereits vor längerer Zeit im Gespräch mit RTL verraten.

Glücklicherweise zeigte die ‚Du hast mich tausendmal belogen‘-Interpretin schnell, dass sie alles andere als eine Diva ist. Gegenüber ‚Bild‘ verriet Vanessa weiter: „Sie haben mich liebevoll aufgenommen. Andrea ist eine Ikone. Aber auch einfach Familie.“ Seit dem ersten Kennenlernen unterm Christbaum haben Vanessa und Andrea nicht nur eine private, sondern auch eine professionelle Beziehung aufgebaut. Bereits mehrfach standen die beiden Schlagerstars gemeinsam auf der Bühne, wie beispielsweise beim Jubiläumskonzert ’30 Jahre Andrea Berg‘.