Der "King of Pop" hat jahrelang keinen Schritt ohne seinen Affen gemacht. Fünfzehn Jahre nach dem Tod von Michael Jackson genießt Bubbles sein Rentnerleben.

Er ist jetzt 41 Jahre alt und wiegt 81 Kilogramm: Die Rede ist von Bubbles, dem Schimpansen von Michael Jackson (1958-2009). Auf den Tag genau fünfzehn Jahre nach dem Tod seines berühmten Herrchens ist der Primat putzmunter. Das berichtet das US-Portal "TMZ", das sich nach dem Affen erkundigt hat.

Bubbles kam im Jahr 2005 in das "Center for Great Apes" im US-Bundesstaat Florida, da Jackson den ausgewachsenen Primaten nicht mehr halten konnte. Hier führt er seitdem ein geradezu idyllisches Leben.

Der Direktorin des Primatenparks zufolge genießt Bubbles im "Center for Great Apes" viel Freiraum, erkundet gerne das weitläufige Tunnelsystem oder baut sich ein Nest. Täglich würde er einen Mittagsschlaf halten und daneben gelegentlich zum Pinsel greifen, um zu malen. Den Primaten werden zudem Songs und Videos von Michael Jackson vorgespielt, doch Bubbles würde darauf nicht stärker reagieren als auf andere Musik.

You can tell by the little smile on #chimpanzee Bubbles' face that he is happy that the AMAZING donors of CGA have pulled through and topped the #GivingDayforApes Most Donors Power Hour! Thank you for your generous support! pic.twitter.com/yGKVmxGN4K

— CenterForGreatApes (@CFGA) October 11, 2022