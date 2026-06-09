Stars So sehr litt Inka Bause vor ihrem Durchbruch

Inka Bause at Arise Premier Berlin Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 14:00 Uhr

So sehr litt Inka Bause vor ihrem Durchbruch.

Heute zählt Inka Bause zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten führt sie durch die RTL-Erfolgssendung ‚Bauer sucht Frau‘ und begeistert regelmäßig ein Millionenpublikum. Doch der Weg dorthin war für die 57-Jährige alles andere als einfach. Rückblickend spricht Bause im Interview mit dem Magazin ‚Myillu‘ offen über eine Zeit voller Existenzängste, Enttäuschungen und beruflicher Rückschläge. Vor ihrem großen TV-Durchbruch kämpfte die gelernte Sängerin jahrelang um ihre berufliche Zukunft. Nach dem Ende der DDR und den tiefgreifenden Veränderungen in der Unterhaltungsbranche brachen für viele Künstler gewohnte Strukturen weg – auch für sie. „Ich habe ums Überleben gekämpft“, erinnert sich Bause heute an die schwierigen Jahre. Statt eines sicheren Karrierewegs seien finanzielle Sorgen und die ständige Suche nach neuen Aufträgen ihr Alltag gewesen.

Besonders belastend seien die Erfahrungen gewesen, die sie in den Jahren nach der Wiedervereinigung in der Medienbranche machte. Immer wieder habe sie mit Ablehnungen und unangenehmen Situationen umgehen müssen. In dem aktuellen Interview berichtete die Moderatorin zudem von übergriffigem Verhalten in der TV-Branche. Die Erlebnisse hätten sie so stark getroffen, dass sie danach „wie ein Schlosshund“ geweint habe. Dennoch habe sie sich nie von ihren Grundsätzen abbringen lassen.

Trotz aller Rückschläge gab Bause ihren Traum von einer Karriere im Fernsehen nicht auf. Sie arbeitete weiter an sich, nahm neue Herausforderungen an und blieb ihrem Weg treu. Erst mit der Übernahme von ‚Bauer sucht Frau‘ im Jahr 2005 gelang ihr schließlich der große Durchbruch. Die Sendung entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Formate im deutschen Fernsehen und machte Bause zum Publikumsliebling. Heute blickt die Moderatorin mit Stolz auf ihren Werdegang zurück. Die schwierigen Jahre hätten sie geprägt und stärker gemacht. Gerade deshalb weiß sie ihren Erfolg umso mehr zu schätzen.