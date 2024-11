Blaue Flecken und Blasen So sehr litten Heidi Klum und Tom Kaulitz in ihren „E.T.“-Kostümen

Tom Kaulitz und Heidi Klum begeisterten in diesem Jahr als "E.T." an Halloween. Doch die Kostüme waren für das Paar eine echte Herausforderung. "Wir dachten echt, wir schaffen es körperlich nicht", verriet der Tokio-Hotel-Gitarrist jetzt in seinem Podcast.

Tom und Bill Kaulitz (35) blicken in der neuesten Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" auf Halloween zurück. Tom verkleidete sich auf der legendären Party seiner Ehefrau Heidi Klum (51) in New York bekanntermaßen als "E.T." – inklusive eines elektrisch steuerbaren XXL-Kopfs und riesigen Händen. Klum trug ein identisches Kostüm, das sich lediglich in einigen Accessoires unterschied. "Diese Kostüme sehen gar nicht so aus, aber die sind so dermaßen unbequem gewesen, wirklich", erzählte er seinem Bruder Bill.

Der überdimensionale E.T.-Kopf, der auf seinem eigentlichen Kopf saß, sei wegen seines Gewichts die größte Herausforderung gewesen. "Ich habe blaue Flecken am ganzen Körper", beschwerte sich Kaulitz. Außerdem habe der Aufbau Abdrücke auf seiner Stirn hinterlassen: "Da sind so ganz kleine Blasen unter der Haut, die sich zu einem großen Pickel geformt haben." Auf das Mitgefühl seines Bruders konnte Tom allerdings nicht hoffen. "Du siehst aus wie ein Teenager", bilanzierte dieser amüsiert.

"Das ist, als ob du erstickst"

Der restliche Körper des Tokio-Hotel-Gitarristen steckte über und über in Prothesen, um die Körperform und die faltige Haut des Aliens aus dem Filmklassiker von Steven Spielberg (77) perfekt darzustellen. "Wenn der Körper komplett in Prothesen steckt, ist es so, dass […] deine Haut nicht mehr atmen kann. Das ist, als ob du erstickst", erklärte Kaulitz. Die überdimensionalen Hände mit einem Greifarm aus Metall zu bedienen, sei ebenfalls sehr schwer gewesen.

Deshalb hätten er und seine Frau den Auftritt auf dem roten Teppich so kurz wie noch nie gehalten. "Wir dachten echt, wir schaffen es körperlich nicht", so der Musiker. Nach dem kurzen Auftritt auf dem roten Teppich und einigen Interviews hätten sie sich schnell aus dem Kostüm befreit.

Dennoch ist die "E.T."-Verkleidung für die Tokio-Hotel-Zwillinge das beste Kostüm aus den vergangenen Jahren. "Ich sehe das, und finde mich einfach selbst süß", schwärmte Tom Kaulitz. Sein Bruder und er hätten seit ihrer Kindheit ein Faible für "E.T.".

Auch Bill hatte Kostüm-Probleme

Doch auch Bruder Bill kämpfte auf der Halloween-Party mit seinem Kostüm. Er kam im glitzernden Bodysuit als Universum inklusive aufgesetzten Planeten. Praktisch war das allerdings nicht: "Ich konnte leider nicht pinkeln, die haben vergessen, mir einen Pinkel-Schlitz einzubauen", berichtete er. Deshalb habe er eine Freundin gebeten, ihm aus dem Kostüm zu helfen – weil sie betrunken gewesen sei, habe sie das Outfit aber kaputt gerissen. "E.T." hingegen habe extra eine Knopfleiste im Schritt gehabt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tom Kaulitz als Sidekick seiner Frau Heidi Klum auf dem roten Teppich ihrer Halloween-Party erscheint. In den vergangenen Jahren war er schon als Shrek, blutiger Astronaut, Angler oder riesiges Ei zu sehen.