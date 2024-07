Privatjet für den Star? So viel soll Robert Downey Jr. für seine „Avengers“-Rückkehr verdienen

Robert Downey Jr. kann sich auf eine Mega-Gage freuen. (smi/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 10:46 Uhr

Nach einer Reihe von Flops setzt das Marvel Cinematic Universe auf bewährte Kräfte. Robert Downey Jr. kehrt als Doctor Doom zu den "Avengers"-Filmen zurück. Das lässt sich Marvel einiges kosten.

Es war die Sensation bei der Comic-Con in San Diego: Robert Downey Jr. (59) kehrt zu den "Avengers" zurück. Der frischgebackene Oscarpreisträger schlüpft allerdings nicht wieder in den Hightech-Anzug von Iron Man. Er verkörpert den Schurken Doctor Doom. Für das Comeback ihres Zugpferds greift Marvel angeblich tief in die Tasche. "Deutlich mehr" als 80 Millionen Dollar soll das Produktionsstudio laut "Variety" für Downey zahlen.

Genaue Zahlen nennt das gewöhnlich gut informierte Branchenmagazin für Robert Downey Jr. nicht. Die Regiebrüder Anthony Russo (54) und Joseph Russo (53) sollen für die zwei geplanten "Avengers"-Filme aber 80 Millionen Dollar bekommen. Und der Schauspieler laut "Variety" eben signifikant mehr.

Die Russos führten bereits bei den letzten beiden "Avengers"-Spektakel "Infinity War" (2018) und "Endgame" (2019) Regie. Ihre Rückkehr soll eine Bedingung für die Unterschrift von Robert Downey Jr. gewesen sein. Die Brüder sollen zudem Erfolgsprämien erhalten, sollten ihre Filme Einspielergebnisse von 750 Millionen und einer Milliarde Dollar erreichen.

Privatjet und "Wohnwagenlager" für Robert Downey Jr.

Neben seiner Gage von über 80 Millionen Dollar soll Robert Downey Jr. noch zusätzliche Privilegien erhalten. Die Rede ist laut "Variety" von Reisen in Privatjets, eigenen Security-Kräften und einem ganzen "Wohnwagenlager."

Das Kalkül des Marvel Cinematic Universe mit dem Downey-Schachzug ist klar. Nach einer Reihe von Flops mit neuen Figuren will man zu den Wurzeln zurückkehren. Und wenn man den Darsteller, der 2008 mit "Iron Man" das MCU begründete, in einer anderen Rolle verpflichtet. Dafür greift man beim Mutterkonzern Disney auch gerne ganz tief in die Tasche.

Robert Downey Jr. soll sein Debüt als Doctor Doom in "Avengers: Doomsday" im Mai 2026 feiern. Genau ein Jahr später soll "Avengers: Secret Wars" folgen.