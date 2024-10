Überraschung Solo-Auftritt in Rot: Herzogin Meghan besucht Gala in Los Angeles

Herzogin Meghan recycelte für ihren neusten Auftritt ein Kleid von 2021. (eyn/spot)

SpotOn News | 06.10.2024, 11:45 Uhr

Herzogin Meghan sorgte bei der Children's Hospital Gala für einen Überraschungsmoment: Sie kam ohne Ehemann Prinz Harry, dafür aber in einem knalligen Kleid mit tiefem Ausschnitt auf den roten Teppich.

Herzogin Meghan (43) hat bei der Children's Hospital Gala am 5. Oktober einen strahlenden Auftritt hingelegt. Sie erschien bei dem Event in Los Angeles in einem knalligen roten Kleid mit tiefem Ausschnitt von Carolina Herrera. So posierte sie strahlend für die Fotografen und ließ sich unter anderem mit ihrer engen Freundin Kelly McKee Zajfen ablichten.

Video News

Royales Recycling

Meghans Mega-Robe dürfte Royal-Fans bekannt vorkommen: Die Herzogin trug das Kleid mit dem hohen Beinschlitz bereits 2021 bei einer Gala in New York City, damals allerdings mit XXL-Schleppe, geschlossenen High Heels und strengem Dutt – und an der Seite ihres Ehemannes Prinz Harry (40). Für das Star-gespickte Event mit Auftritten von Demi Lovato und den Moderatoren Kaley Cuoco, Jamie Lee Curtis und Colin Hanks trug sie ihre Haare diesmal offen und kombinierte offene rote Sandalen dazu.

Ohne Prinz Harry unterwegs

Prinz Harry suchte man bei dem Überraschungsauftritt jedoch vergeblich an Meghans Seite. In den letzten Wochen haben die Sussexes immer wieder Events alleine besucht. Harry zeigte sich allein in den letzten 15 Tagen bei zehn Auftritten ohne seine Frau, darunter in New York, London und Lesotho. Der Prinz soll laut Insidern damit versuchen, sein Image aufzupolieren. "Ich habe gehört, dass er es so wollte", behauptete eine Quelle gegenüber der "Daily Mail". "Ich glaube, er will Freiraum."

Einem Bericht der britischen Zeitung zufolge verbrachte das Paar auch Harrys 40. Geburtstag am 15. September nicht zusammen. Der Prinz soll statt bei seiner Ehefrau und den beiden Kindern bei einem Wandertrip mit Kumpels gewesen sein, den Meghan ihm geschenkt habe.