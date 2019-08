„Sommerhaus der Stars”: Diese Paare haben sich danach getrennt

Dienstag, 13. August 2019 20:16 Uhr

Bereits drei Staffel des Pärchen-Albtraums durfte man sich antun, die vierte läuft aktuell. Im „Sommerhaus der Stars” scheinen sich manche Paare erst so richtig kennenzulernen und nicht bei allen geht das gut aus. Schließlich trennten sich nach dem Dreh der Reality-Show schon 10 Paare und auch jetzt lässt sich mindestens ein Beziehungsende erahnen.

Angelina Heger und Rocco Stark

Ex-„Bachelor”-Kandidatin Angelina Heger (27) und Schauspieler Rocco Stark (33) wurden im Januar 2016 ein Paar, nur fünf Monate später gaben sie ihre Trennung in den sozialen Medien bekannt. Dies geschah sogar noch bevor die erste Folge der ersten Staffel „Sommerhaus der Stars” ausgestrahlt wurde. Die beiden belegten den letzten Platz.

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Trotzdem Xenia Prinzessin von Sachsen (32) und Lover Rajab Hassan (29) die erste Staffel gewannen, war danach alles aus. Sieben Jahre führten die beiden eine Beziehung aus der ein gemeinsamer Sohn entstammt.

Chris Töpperwien und Magey Kalley

Currywurstmann Chris Töpperwien (45) und seine Frau Magey (31) belegten den dritten Platz in der ersten Staffel. Danach waren sie noch rund zwei Jahre zusammen, bis sie sich trennten. Kennengelernt haben sich die zwei in den USA, 2014 folgte die Hochzeit, 2018 dann die Trennung.

Helena Fürst und Ennesto Monté

Das „Die Anwältin der Armen” Helena Fürst (45) und Möchtegern-Sänger Ennesto Monté (44) ein echtes Paar waren, das glaubten wenige. Nur wenige Monate hielt die einzig wahre Liebe zwischen den Turteltauben. Bereits vor Ausstrahlung der Sendung gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. Im Nachhinein sollen sie zugegeben haben, dass der Hesse bei einer Internetauktion ein Date mit der „Fürstin” ersteigerte – für schmale 199 Euro. Aus dem einen Treffen soll ein vertraglicher Monat als Liebespaar geworden sein, doch dann hätten sie sich unsterblich ineinander verliebt – bis der Fluch des Sommerhauses zuschlug.

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

Dass ein erster Platz nicht die ewige Liebe bedeutet, das zeigt sich auch an Männermodel Nico Schwanz (41) und Ex-„Bachelor”-Teilnehmerin Saskia Atzerodt (27). Die beiden feierten ihren Sieg in der zweite Staffel sogar mit ihrer Verlobung, zogen zusammen, htten Zukunftspläne. Statt der Hochzeit folgte die Trennung. Ihre Liebe sei „auf eine harte Probe gestellt worden” und dadurch „erloschen” verkündete das Management nach nur einem Jahr Beziehung.

Martin und Sonja Semmelrogge

Nach 20 Jahren Ehe war das Sommerhaus 2017 auch der Schlussstrich für Schauspiel-Oldie Martin Semmelrogge (63) und seine Frau Sonja (†54). Kurz nach Sendungsende trennen sich die Eltern einer gemeinsamen Tochter. Im August des Jahres verstirbt Sonja dann plötzlich.

Aurelio Savina und Lisa Freidinger

Ex-„Bachelorette”-Kandidat Aurelio Savina (41) und Lisa Freidinger (30) belegten den sechsten Platz der zweiten Staffel. Daraufhin verlobte sich der Macho mit der Blondine und eröffnete gemeinsam mit ihr ein Restaurant. Der gastronomische Betrieb schloß kurze Zeit später aus finanziellen Gründen. ihr offizielles Liebes-Aus verkündete das Paar 2018.

Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

In der dritten Staffel „Das Sommerhaus der Stars” nahm Ex-Puffbesitzer Bert Wollersheim (68) mit seiner Internet-Liebe Bobby Anne Baker (49) teil. Schon während der Sendung wurde klar, das ist kein glückliches Paar. Die beiden kannten sich erst wenige Monate und das sah man auch. Der Schnurrbartträger und seine dunkelhaarige Geliebte wurden als erstes aus dem Haus gewählt und sollen sich ziemlich direkt im Anschluss getrennt haben.

Micaela Schäfer und Felix Steiner

Bobby Anne und Bert waren nicht das einzige Paar, was die Fetzen fliegen ließ. Ernsthafte Konkurrenz bekam das ungleiche Paar von Nacktschnecke Micaela Schäfer (35) und Felix Steiner (34). Das Erotik-Model erklärte in einem Interview: „Wir haben uns direkt nach dem Sommerhaus getrennt”. Das Paar holte sich zwar immerhin den fünften Platz, aber die knapp dreijährige Beziehung konnte dem Fluch trotzdem nicht standhalten.

Patricia Blanco und Nico Gollnick

Die Beziehung der Tochter von Sänger Roberto Blanco (82) und dem Unternehmer nahm auch kein gutes Ende. Zwar belegten sie den vierten Platz, doch als Patricia (48) die Trennung verkündete, begründete sie damit, dass „wir uns doch nicht so gut ergänzen wie wir anfangs noch gehofft hatten”. Patrizia lernte Nico Gollnick (29) Ende 2017 in einer Champagner-Bar in Berlin kennen und lieben. Das Sommerhaus war jedoch der Gnadenstoß für ihre Beziehung.

In der aktuellen Staffel zeigten sich auch schon einige potenzielle Opfer des Sommerhaus-Fluchs. Saskia Atzerodt begründete diesen übrigens in einem Interview mit der Illustrierten ‘Gala’ so: „Wenn man in den Urlaub fährt, ist das was anderes. Wenn man keinen Bock aufeinander hat, kann man sich eine Stunde aus dem Weg gehen oder Versöhnungssex haben.” Diese Möglichkeiten gäbe es im Sommerhaus eben nicht.

