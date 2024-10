In München „Sommerhaus“-Star Mike Cees soll festgenommen worden sein

Reality-TV-Star Mike Cees hat Ärger mit der Justiz. (hub/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 12:52 Uhr

Reality-TV-Star Mike Cees ist offenbar von der Polizei in München festgenommen worden. Angeblich hat er Ärger wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe.

Mike Cees soll laut "Bild"-Zeitung am späten Sonntagabend (20.Oktober) in München festgenommen worden sein. Der Grund: Der Realitystar soll angeblich eine Geldstrafe nicht bezahlt haben. Seine Freundin wird von dem Blatt zitiert: "Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Polizei ihn jederzeit festnehmen kann. Dass es aber so schnell geht, habe ich nicht erwartet." Sie sei "überwältigt und traurig, dass es so plötzlich kam. Ich muss das jetzt erst mal verarbeiten".

Cees selbst hatte der "Bild"-Zeitung demnach vor der Festnahme gesagt, dass er sich "gegen das Verfahren und die Geldstrafe" wehre, "weil das einfach ein Skandal ist. Ich gehe lieber ins Gefängnis, als das zu akzeptieren".

Daher kennt man Mike Cees

Zusammen mit seiner Ex-Partnerin Michelle Monballijn wurde mike cees unter anderem 2021 durch seinen Skandal-Auftritt in der sechsten Staffel der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" bekannt. Die anderen Bewohner waren damals entsetzt über sein aggressives Verhalten und den Umgang mit seiner Frau. Cees war zuvor unter anderem schon in "Temptation Island" zu sehen, er und die Schauspielerin Michelle Monballijn waren seit Frühjahr 2020 liiert und heirateten im Februar 2021. Nach ihrer Trennung war das Ex-Paar 2024 auch in "Prominent getrennt" dabei.