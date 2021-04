Sophia Thomalla spricht nicht gern über Sex!

09.04.2021 13:19 Uhr

Sophia Thomalla ist ein echter Vollprofi, schließlich steht sie schon seit vielen Jahren im Rampenlicht. Ihr Image: Immer super sexy und super cool! Nun hat sie aber verraten, dass Sex ein Tabu-Thema für sie ist.

Wer hätte das gedacht, die sonst so taffe Sophia Thomalla wird ganz wortkarg, wenn es um das Thema Sex geht. Zumindest wenn es um den eigenen Sex geht!

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund

Gerade erst hat sich Sophia Thomalla als neue Moderatorin der Dating-Sendung „Are You The One“ bewiesen und deckte dort die schlüpfrigen Geschichten der Kandidaten auf.

Munter sprach sie bei „Are You The One“ die Kandidaten auf ihre Bettgeschichten an und nahm dabei kein Blatt. Da hätte vermutlich niemand geahnt, dass sie eigentlich das Thema Sex so gut wie möglich umgeht.

Sie spricht nicht gern über Sex

Zumindest wenn es um die eigenen sexuellen Angelegenheiten geht, denn das verriet sie jetzt in der Sendung „Grill den Henssler“. Moderatorin Laura Wontorra fühlte bei Thomalla auf den Zahn und die erklärte: „Sophia, du bist jemand, der immer eine Meinung hat und frei Schnauze ist. Hast du eigentlich auch Tabu-Themen?“, will Laura wissen.

Und Sophia erklärt ziemlich ehrlich: „Ja, Sex! Sex ist für mich ein absolutes Tabu-Thema. Für jemanden wie mich, der immer mit sexy assoziiert wird, aber wenn ich dann noch die ganze Zeit über Sex quatschen würde, würde ich das als sehr unangenehm empfinden.“

Ihre Partner

Heißt natürlich nicht, dass sie keinen hat. Momentan ist Sophia ziemlich glücklich liiert mit dem Fußballer Loris Karius und zog für ihn sogar in die Türkei. Nachdem der Kicker dann aber wieder nach Deutschland wechselte, ging es für Sophia und ihn nach Berlin.

Vor Loris führte Thomalla Beziehungen mit Gavin Rossdale, dem Musiker Andy LaPlegua und natürlich Rammstein-Frontmann Till Lindemann, dessen Antlitz sie weiterhin auf dem Arm trägt.

(TT)