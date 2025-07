Stars Sophie Turner fand es ’seltsam‘, dass Kit Harington ihren Liebhaber spielte

Sophie Turner - 2024 Harper's Bazaar Women of the Year Awards - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht über die Erfahrung, mit ihrem 'Game of Thrones'-Kollegen plötzlich vor der Kamera auf Tuchfühlung zu gehen.

Sophie Turner bezeichnet es als merkwürdige Erfahrung, mit Kit Harington ein Liebespaar zu spielen.

Die beiden Schauspieler standen acht Staffeln lang als Halbgeschwister Sansa Stark und Jon Snow für ‚Game of Thrones‘ vor der Kamera. In dem kommenden Gothic-Horrorfilm ‚The Dreadful‘ verkörpern sie jedoch ein Liebespaar. Für die 29-Jährige war es eine ungewohnte Situation, ihrem guten Freund so nahe zu kommen.

In einem Video-Interview mit ‚Vogue‘ erzählte sie: „Ich habe letztes Jahr einen Film gedreht, auf den ich mich total freue – mit meinem alten, aber sehr guten Freund Kit Harington, der meinen Bruder in ‚Game of Thrones‘ gespielt hat. Wir machen einen Gothic-Horrorfilm … aber wir spielen ein Liebespaar.“

An dieser Stelle verzog Sophie das Gesicht und entschuldigte sich bei den Fans: „Sorry, Leute. Es ist wirklich für uns alle total seltsam.“ In ‚Game of Thrones‘ waren inzestuöse Beziehungen bekannterweise keine Seltenheit. Sophie hatte damals angedeutet, dass „etwas passieren könnte“ zwischen Sansa und Jon, besonders nachdem Jons wahre Herkunft bekannt wurde. Doch die Britin betonte, dass sie sich dabei extrem unwohl fühlen würde.

In einem Interview mit ‚Access Hollywood‘ erklärte sie 2016: „Es könnte etwas passieren oder auch nicht. Sie sind Cousins und es ist ‚Game of Thrones‘. Aber ich könnte das nicht mit Kit. Es gibt keine Möglichkeit, solche Szenen mit ihm zu drehen – ich würde viel zu viel lachen.“

Trotzdem verriet Sophie, dass sie Kit selbst für die Rolle in ‚The Dreadful‘ vorgeschlagen hatte. „Sie haben nach einem passenden Schauspieler für die Rolle gesucht und ich meinte nur: ‚Ihr könnt Kit nicht nicht nehmen.‘ Der Film spielt zur Zeit der Rosenkriege, also werden wir wahrscheinlich wieder in Roben auf Klippen herumschweben“, plauderte sie gegenüber der Zeitung ‚Sunday Times‘ aus.