Stars Sophie Turner scherzt, dass ‚Game of Thrones‘ ihr ‚Sexualkundeunterricht‘ war

Sophie Turner - 2024 Harper's Bazaar Women of the Year Awards

Bang Showbiz | 09.07.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin blickt auf ihre Zeit bei der erfolgreichen Serie zurück.

Sophie Turner witzelt, sie habe ihren „Sexualkundeunterricht“ durch ‚Game of Thrones‘ erhalten.

Die britische Schauspielerin war in der erfolgreichen HBO-Serie als Sansa Stark zu sehen. Nun scherzte sie, dass sie durch die freizügigen Szenen der Serie einiges gelernt habe. Im ‚Dish‘-Podcast erzählte der Star lachend: „Ich habe definitiv meinen Sexualkundeunterricht durch die Serie bekommen. Mehr als genug.“

Die 29-Jährige stand für ‚Game of Thrones‘ unter anderem mit Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage und Gwendoline Christie vor der Kamera. Die Dreharbeiten zur Serie habe sie „geliebt“. Sophie verglich ihre Schauspielkollegen sogar mit Familienmitgliedern. Die Schauspielerin – die von 2011 bis 2019 in ‚Game of Thrones‘ mitspielte – erzählte: „Ich hatte nie eine richtige Schauspielausbildung, also konnte ich von den großartigen Darstellern um mich herum lernen. Es fühlte sich an, als hätte ich einen Wettbewerb gewonnen. Aber es war großartig. Wir waren alle wie eine Familie.“

Die ‚Joan‘-Darstellerin ergänzte: „Meine Figur habe ich sozusagen mit nach Hause genommen. Es fühlte sich am Ende an, als wären wir irgendwie zu einer Person verschmolzen. Aber es war fantastisch.“ Die Serie habe ihr gesamtes Leben beeinflusst – „in Bezug auf geschäftliche Entscheidungen, den Umgang am Set, wie man sich verhält.“ Sophie betonte: „Alles, was ich gelernt habe, habe ich aus ‚Game of Thrones‘ – und ein bisschen von meinen Eltern.“