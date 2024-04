Spanisches Königspaar angereist Staatsbesuch in Amsterdam: Letizia und Máxima beweisen Mut zur Farbe!

Die Königinnen Letizia und Máxima überstrahlen alle in Amsterdam. (eee/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 12:51 Uhr

Wenn ein Staatsbesuch zum modischen Highlight wird: Königin Letizia und Königin Máxima haben am Mittwoch auf dem Dam-Platz in Amsterdam Mut zur Farbe bewiesen.

Royales Aufgebot in den Niederlanden: König Felipe VI. (56) und Königin Letizia (51) von Spanien sind für den bereits im Februar angekündigten Staatsbesuch in Amsterdam eingetroffen, wo sie am Mittwoch von König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52) mit einer Zeremonie auf dem Dam-Platz begrüßt wurden.

Nach einem Marsch der Ehrengarde ist dort von der Marine Band der Royals sowohl die spanische als auch die niederländische Nationalhymne zum Besten gegeben worden. In einem blauen Pavillon mit leichter Erhöhung posierte das royale Quartett anschließend für Fotografen und Besucher, wie auch ein Instagram-Video auf dem Account von Máxima und Willem-Alexander zeigt.

Máxima und Letizia sorgen für farbenfrohen Fashion-Moment in Amsterdam

Mit ihren Kleidern waren Máxima und Letizia zweifellos die Hingucker auf dem Dam-Platz in Amsterdam. Die spanische Königin schlüpfte für den Staatsbesuch in ein türkisfarbenes Etuikleid mit Fledermausärmeln und Taillengürtel. Auch ihre Handtasche mit Henkel wählte sie in Türkis. Letizias Fascinator sowie die Pumps waren hingegen beige.

Styling-Queen Máxima zeigte sich in einem edlen Ensemble aus Midirock und Bluse in einem beerigen Rotton. Auch Handschuhe, Handtasche, Pumps und XXL-Hut wählte sie in derselben Farbe. Besondere Hingucker waren zudem Máximas silberne Insektenbrosche und die dazu passenden Ohrringe. Aktuell greift die niederländische Königin regelmäßig zu den tierischen Accessoires.

Felipe und Willem-Alexander kamen im farblich abgestimmten Partner-Look daher. Beide trugen royalblaue Anzüge in Kombination mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte.

Besuch endet am Mittwoch mit Staatsbankett

Das niederländische Königshaus teilte bereits im Februar mit, dass König Felipe VI. und seine Frau Letizia für einen Staatsbesuch vom 17. bis 18. April nach Amsterdam eingeladen worden sind. Am Mittwoch findet ein Staatsbankett im königlichen Palast in Amsterdam statt, bei dem Willem-Alexander und Felipe eine Rede halten werden. Außerdem wird Prinzessin Amalia (20) an der Gala teilnehmen. Für die niederländische Thronfolgerin wird es das erste Staatsbankett sein.