Stars ‚Star Trek‘-Legende Antoinette Bower mit 93 Jahren gestorben

Antoinette Bower - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2026, 11:38 Uhr

Die Science-Fiction-Ikone, bekannt aus 'Star Trek' und 'Twilight Zone', ist im Alter von 93 Jahren in Los Angeles gestorben.

Antoinette Bower, deren unvergessliche Auftritte in ‚Star Trek‘ und ‚Twilight Zone‘ sie unter Science-Fiction-Fans über Generationen hinweg zur Kultfigur machten, ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Die in Deutschland geborene britische Schauspielerin starb bereits am 30. April in einem Seniorenheim in Los Angeles. Das bestätigte ihre Freundin Carlotta Glackin gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘. Die Darstellerin sei friedlich eingeschlafen.

Bekannt wurde Antoinette Bower vor allem durch ihre Rolle der geheimnisvollen Außerirdischen Sylvia in der ‚Star Trek‘-Episode ‚Das Spukschloss im Weltall‘ sowie als Eve Norda in der ‚Twilight Zone‘-Folge ‚Adam und Eva‘ von Rod Serling. Neben ihren Science-Fiction-Rollen war Antoinette Bower unter anderem im Horrorfilm ‚Prom Night – Die Nacht des Schlächters‘ an der Seite von Jamie Lee Curtis zu sehen. Darüber hinaus spielte sie in zahlreichen bekannten Fernsehserien mit, darunter ‚Kobra, übernehmen Sie‘, ‚Columbo‘, ‚Kojak – Einsatz in Manhattan‘, ‚Perry Mason‘ und ‚Mord ist ihr Hobby‘.

Bevor sie ihre Film- und Fernsehkarriere begann, arbeitete Antoinette Bower für die Internationale Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen und unterstützte Menschen, die durch den Zweiten Weltkrieg vertrieben worden waren. Nach ihrem Umzug nach Kanada im Jahr 1953 schloss sie sich der Canadian Broadcasting Corporation an, wo sie Drehbücher schrieb, Live-Interviews führte und ihre professionelle Schauspielkarriere begann.

In Hollywood entwickelte sich ihre Laufbahn nach einem nicht im Abspann erwähnten Auftritt an der Seite von Marlon Brando in ‚Meuterei auf der Bounty‘. Anschließend folgten Gastrollen in zahlreichen erfolgreichen US-Serien. Nach ihrem Abschied von der Schauspielerei widmete sich Antoinette Bower dem Filmemachen. Sie produzierte eine Dokumentation über das kanadische Chuckwagon-Rennen und übernahm dabei selbst Kamera, Regie, Schnitt und Kommentar. Außerdem absolvierte sie eine Ausbildung im Tischlerhandwerk am Santa Monica College, baute Möbel und arbeitete später für die Baumarktkette Home Depot.

Ihr Tod fällt in eine Zeit, in der das ‚Star Trek‘-Universum mit Serien wie ‚Star Trek: Strange New Worlds‘ und ‚Star Trek: Starfleet Academy‘ weiter wächst, während die Originalserie aus den 1960er-Jahren bis heute als eine der einflussreichsten Science-Fiction-Produktionen der Fernsehgeschichte gilt.