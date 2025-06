Stars ‚Star Wars‘-Legende Mark Hamill: Der Ruhm hat ihn nicht ‚verändert‘

Der Schauspieler ist der Meinung, dass er trotzt seines Ruhms der Alte geblieben ist.

Mark Hamill hat sich von seinem Ruhm nicht „verändern“ lassen.

Der US-Schauspieler hatte nur wenige Auftritte in Serien wie ‚Bill Cosby‘ und ‚General Hospital‘, als er für die Rolle des Luke Skywalker in der ersten ‚Star Wars‘-Filmreihe neben Harrison Ford und Carrie Fisher besetzt wurde. Trotz des weltweiten Ruhms, der mit seinem Erfolg einherging, betont der 73-Jährige, im Grunde der Alte geblieben zu sein.

Im Podcast ‚Sunday Sitdown with Willie Geist‘ erzählte er: „Ich war völlig unbekannt. Man versucht sich einfach einzureden, dass sich nichts verändert hat. Ich habe mich nicht verändert – die Leute um mich herum drehen nur völlig durch.“

Der Hollywood-Star wurde gefragt, woher seine Leidenschaft fürs Schauspiel ursprünglich stammte. Daraufhin erzählte Mark, wie er als Kind große Anstrengungen unternahm, um Farbfernsehen zu sehen. „Mein Vater meinte, Farbfernsehen sei nur eine Modeerscheinung. Ich erinnere mich, wie ich durch die Nachbarschaft geschlichen bin, über Zäune geklettert bin in die Hinterhöfe von Leuten, von denen ich wusste, dass sie Farbfernseher hatten, und durchs Fenster geschaut habe“, berichtete er.

Schon früh sei ihm klargeworden, dass er im kreativen Bereich arbeiten wollte: „Ich sah ‚King Kong‘ in Schwarz-Weiß im Fernsehen, als ich wahrscheinlich in der Grundschule war. Ich dachte: ‚Jemand geht zur Arbeit und lässt Dinosaurier lebendig werden? Diesen Job will ich haben!'“ Doch Marks Vater war überhaupt nicht begeistert davon, dass er in die Unterhaltungsbranche einsteigen wollte, und versuchte, ihn dazu zu bringen, in die Fußstapfen seines älteren Bruders zu treten.

„Mein Vater meinte, ich sollte entweder zur Marine gehen oder wie mein älterer Bruder Medizin studieren. Mein älterer Bruder ist Dr. Hamill – der Erfolgreiche in der Familie“, enthüllte der Schauspieler. „Aber ich wollte im Geschäft mit der Fantasie arbeiten – im Geschäft des Eskapismus.“