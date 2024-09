Im Fußball vergisst Prinz William seine sonstige Neutralität. Seinem Lieblingsverein Aston Villa wünscht er in der anstehenden Champions-League-Saison viel Glück.

Der englische Thronfolger Prinz William (42) hat sich zum Start der Ligaphase der UEFA Champions League am heutigen 17. September auf X zu Wort gemeldet. Der bekennende, lebenslange Fan des Clubs Aston Villa aus Birmingham hat seinem Team für die anstehenden Partien viel Glück gewünscht – und im gleichen Atemzug an die Fußballhistorie erinnert.

"Das letzte Mal, als Aston Villa in einem europäischen Spitzenwettbewerb gewonnen hat, war es der Monat vor meiner Geburt", schreibt William in Anspielung auf den Sieg im Finale des Europapokals der Landesmeister seines Teams am 26. Mai 1982. Und weiter: "Hoffen wir, dass der heutige Abend der erste Schritt zu einem weiteren europäischen Abenteuer ist!"

The last time @AVFCOfficial won in the top European competition, it was the month before I was born. Let’s hope tonight is the first step towards another European adventure!

My thoughts this evening are also with Villa legend Gary Shaw’s friends and family following his passing…

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 17, 2024