Stars Statt Jahrestag: Jane Seymour und John Zambetti feiern ihre Liebe jeden Monat

Jane Seymour and John Zambetti October 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 18:00 Uhr

Die 'James Bond'-Darstellerin hat vor zwei Jahren eine neue Liebe gefunden.

Jane Seymour und ihr Partner finden es „sicherer“, ihre Beziehung jeden Monat zu feiern.

Die 74-jährige Schauspielerin hat vor zwei Jahren die Liebe zu John Zambetti (76) gefunden. Die beiden feiern ihre Beziehung regelmäßig, weil sie angesichts ihres Alters nicht wissen, wie viel gemeinsame Zeit ihnen bleibt.

Jane erzählte im Gespräch mit dem britischen Magazin ‚HELLO!‘: „25 Monate heute. Wir haben beschlossen, dass es, da wir uns in unseren Siebzigern kennengelernt haben, wahrscheinlich sicherer ist, jeden Monat zu feiern. Also schickt er mir jeden Monat am Vierten Rosen – egal, wo ich bin oder was gerade passiert. Wir sind einfach so dankbar für jede Minute, die wir zusammen haben.“

Die Film-Ikone – die viermal verheiratet war, bevor sie John kennenlernte – fühlt sich „unglaublich glücklich“, dass sie ihren Partner erst so spät im Leben getroffen hat. Früher wäre die Romanze wohl nicht gut gegangen, räumte Jane ein. „Man hat ein Leben hinter sich. Viele Leben. Kinder, Enkelkinder, Karrieren, Höhen und Tiefen. Man weiß, was man will“, erklärte sie. „Ich finde, dass wir beide unglaubliches Glück hatten, dass wir uns genau zu diesem Zeitpunkt gefunden haben – früher hätte es nie funktioniert.“

John habe damals ein ganz anderes Leben als sie geführt. „Seine Welt war die Medizin und das Touren, meine bestand darin, um die Welt zu reisen und Filme zu drehen. Ich glaube, wir haben uns genau zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt“, sagte die ‚James Bond‘-Darstellerin.

Jane könnte mit ihrem Leben heute nicht glücklicher sein. „Ich hätte ehrlich nie gedacht, dass ich in diesem Lebensabschnitt noch eine wirklich feste, gesunde, liebevolle Beziehung finde – aber ich bin unglaublich gesegnet, dass ich sie habe. 70 ist das neue 50“, schwärmte sie.