Stars Stefan Mross: Bewegendes Statement nach der Beerdigung seiner Mutter

Stefan Mross Radio Schlager Tour Oranienburg Aug 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2025, 14:00 Uhr

Der 'Immer wieder sonntags'-Moderator enthüllt, welchen Wunsch seiner Eltern er nun erfüllen will.

Stefan Mross teilt emotionale Worte mit seinen Fans.

Der Schlagerstar musste im vergangenen Monat einen schweren Verlust verkraften: Seine geliebte Mutter Stefanie Mross verstarb im Alter von 85 Jahren an Demenz. Am 31. August nahm die Familie bei der Beerdigung im oberbayerischen Traunstein Abschied. Nun hat sich Stefan Mross mit einem bewegenden Instagram-Post zu Wort gemeldet. Darin reflektierte er über die vergangenen Wochen und zeigte sich gegenüber seinen Fans erkenntlich.

„Liebe Freunde, ich möchte mich ganz herzlich für Eure Anteilnahme bedanken! DANKE an jede einzelne Nachricht in Form von Briefen – Karten oder Worten!“, schrieb der 49-Jährige. Inzwischen blickt Stefan Mross wieder nach vorne. „Das Leben geht weiter und meine Eltern hätten das genauso gewollt: Leute glücklich zu machen mit Musik und Unterhaltung!“, fügte er hinzu.

Dazu teilte er ein Foto, das ihn an der Seite seiner Partnerin Eva Luginger zeigt. Das Paar trägt sommerliche Kleidung und strahlt glücklich in die Kamera. „Wir wünschen euch eine schöne Woche und ich freue mich auf viele Begegnungen mit Euch! Eure zwei Bayern!“, schloss der ‚Immer wieder sonntags‘-Moderator seinen Beitrag.

Gegenüber ‚Bild‘ hatte Mross Details über die Beerdigung seiner Mutter preisgegeben. „Ich glaube und behaupte, wir haben die Mama gestern würdig verabschiedet“, erklärte der Trompeter. „Wir haben viel über sie erzählt. Diese Momente waren ganz, ganz wichtig für uns.“